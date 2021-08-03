'“Allah ile kul arasına girilmez” mi?'

Dini anlamada aklı, nakilden öne almak tarihte bazı dönemlerde olduğu gibi bugün de gündemimizde.



İslam tarihi boyunca yaşanmış arızalara baktığımızda görüyoruz ki; siyasi, itikadi ya da ameli ayrılıklar farklı zamanlarda olmuştur. Bediüzzaman’ın tespitiyle şu zamanda aynı anda hepsi ilk defa gündemimizde. Hadislere inanmayı öylesine bir meseleymiş gibi algılayanların nasıl bir Allah tasavvuru var, bunun irdelenmesi büyük bir önem arzediyor.



‘Allah ile kulun arasına girilmez’ şablon cümlesi, bir gerçeği ifade etmiyor. Tecrübeden, tarihi vakıadan, İslami duyarlılıktan konuya eğildiğimizde meseleye ne kadar yüzeysel bakıldığı daha iyi anlaşılıyor. Allah, peygamberler gönderdi değil mi? Yani bizzat Cenab-ı Hakk aracı koydu! Emrettiği şeyleri insanlara öğretsinler diye. Hz. Ali’yi tekfir eden Haricilerin, secde izleri alınlarında görüldüğünü kitaplar bize naklediyor. Demek ki istikamet başka şey. Resulullah’a inmiş ayetlerin sadece o günün insanlarını kapsadığını, sonraki nesilleri bağlamayacağına dair bir delil yoktur. Allah; sonraki nesillerin Kur’an’a ihtiyacı olmayacağını, ya da heva ve hevesiyle zorlama yorumlarda bulunan hocalara tabi olunca, kendi muradının gerçekleştireceğini ve hediye olarak da Cenneti kendilerine vereceğine dair kimsenin elinde delil yok. O halde Allah dinini eğip bükme gayretinde olanlar, Allah adına konuştuklarının şuurunda değiller. Onun için öncelikli olarak nasıl bir Allah tasavvurları var, bunun masaya yatırılması gerekiyor. ‘Peygamber de bizim bir insan’ gibi içi boş ortalıkta dolaşmakta.



Öyle mi? Halbuki Allah Kur’an’da mealen, “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir” buyuruyor. Sahabelerin bıçak sırtı gibi bir hayat yaşadıklarını da hatırlatalım. Biz şimdi ne oldu da kendimiz yeni bir anlayış peşindeyiz.



Resulullah bir yana, pak eşlerinin bile herhangi bir kadın gibi olmadığını yine Cenab-ı Hak bize haber veriyor. “Ey Peygamberin hanımları! Sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz...”



Mealcilerin ortak bir vasfı, Kur’an’ın daha iyi anlaşılması için Arapça’yı öğrenmeye dair gayret ve teşviklerinin olmamasıdır. Yani, “bize gelin, biz size yeteriz” demektir bu. 14 asırdır silsile halinde gelen ilmi berhava edip, doğrusu bizim söylediğimizdir, Kur’an bunu söylüyor, öncekiler yanlıştır demeye getirmeleri, ilmin canına okumaktır. Kur’an’ın tefsiri bağlamında onlarca kitap yazdıkları halde bunları ciddiye alanların hali şaşılacak bir durumdur. Kur’an yeter diyip aslında meallerini kastediyorlar. Yani kendi anlayışlarını merkeze oturtuyorlar. Halbuki piyasada yüzlerce meal var! Daha da yazılacaktır... Güvendiğiniz mealleri okuyun, ama ahkam kesmeyin. Ciddi bir meal okuyucusu zaten kendisini tefsirlere bakmaya mecbur hissedecektir. Yeri gelecek, bu sözlerin sahibi kimdir, hangi olay oldu da bu ifade kullanıldı diye sorulacak, yeri gelecek bir mesele anlatılırken bambaşka bir konuya geçişin sebebi merak edilecek, yeri gelecek hazfedilmiş (detayı anlatılmamış, ortadan kaldırılmış) ayetlerin sebebi merak edilecek...



Allah anlaşılmaz bir kitap mı gönderdi eleştirileri de oluyor. Elbetteki hayır. Kur’an, insan anlayışının üstünde bir kitap olduğu için bir meal ortaya koyup, Kur’an budur demek Allah’a iftiradır. O Allah’ın kitabı olduğu için kulun ilminin, anlayışının, idrakinin çok çok üstünde bir kitaptır. Bu yüzden tefsirler yazılmıştır. Tefsir yazarları da “Allahu alem” kaydı düşmüşlerdir.



Meal yeter derseniz, ateistlerin Kur’an’a saldırırken ayet meallerinden hareketle zahiren birbirine zıt gibi görünen ayetleri gösterip, (internette çokça görebilirsiniz) çelişkilerle dolu olduğunu iddia etmelerine verecek bir cevap bulamazsınız.



Serçe parmağından hareketle insan resmini çizmek ne kadar yanlış bir sonuca götürürse bir tek ayetin, hem de meali üzerinden Kur’an konusunda hüküm vermek de aynı yanlış sonuca götürür.



Ehli sünnete ters yorumlarda bulunanlardan bir kısmı “Kur’an bunu diyor” deyip de yorumlarını Kur’an’a yamıyor. Halbuki Kur’an, herhangi bir meal yazarının anladığına indirgenemeyecek kadar geniş kapsamlı bir kitaptır. Bu yüzden diyoruz, o kadar tefsir yazıldı ve yazılmaya da devam edecek…



Sünnet, otoritesini, ayetlerle sabit olduğu üzere bizzat Kur’an’dan almaktadır. Resul’e itaat farz iken acaba 14 asır geçtikten sonra nasıl oldu da biz bundan müstağniyiz? Sünneti itibarsız etmeye çalışanlar, otoritesini acaba nereden alıyor? 14 asırdır gelmiş geçmiş ulemanın eserlerini “Klasik” diyerek alaycı bir dil kullanarak itibar suikastına girişenler, acaba bilgilerini vahiyle mi aldı?



Müslümanların seslerini Resulullah’ın sesinden yüksek tutmamalarını emreden ayet indiğinde, sahabelerden birisi, gür sesli olduğu için ortadan kaybolur. Endişesi de; sesim gür çıkıyor, Allah’ın gazabına uğramayayım. Onlardaki hassasiyete bakar mısınız?



14 asır sonra senedsiz, dayanıksız iddia sahibi modernistlerin iddiaları temelsizdir, uydurmadır. Aklı, vahyin önüne koyduğunuzda saçmalamanız, çelişkilerin sizi sarması kaçınılmaz olacaktır. Birinin dediğini diğerinin de reddetmesi ve her iki tarafın da Kur’an bunu söylüyor söylemleri de ayrıca ironiktir. Halbuki hepsi Kur’an’dan hareket ettiği iddiasında.



Kur’an’ın korunmuşluğunun, bunların Kur’an’dan çıkardıkları hükümlerin doğru olup olmamasıyla bir ilgisi yoktur. Haliyle ‘Kur’an bunu söylüyor’ iddiaları boştur. Rabbim cümlemizi, sıratı müstakimden ayırmasın.