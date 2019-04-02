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Allah, Feto’nun şerrinden Türkiye’yi korusun

Gazetemiz okurlarından M. Akif Aydoğan, "Allah, Feto’nun şerrinden Türkiye’yi korusun" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

02 Nisan 2019 Salı 11:33
Allah, Feto’nun şerrinden Türkiye’yi korusun

M. Akif Aydoğan/Kilis

FETO’ya dönüşen (Fetullahçı terör örgütü lideri Fetullah Gülen) ismi ile anılan ve halen Amerika’nın Pensilvanya eyaletinde 18 yıldan beri yaşayan bu hain adam Türkiye’de ilk ortaya çıktığı günlerde dini bir görüntü verdiği için peşine bir kitleyi takmış bir kısım dindar insan bu görüntüye kapılarak bu adama bağlanmış hiç şüphe duymamışlar. (Çünkü kalplerde olanları Allah yüzde yüz bildiği için) bu adamın görüntü ve konuşmaları bu kitleyi etkilemiş ve Türkiye’de bir realite haline gelmiş, sırf Allah için bu adama taraftar olunmuş, çeşitli yardım yapılmış, ancak 17-25 Aralık olayına gelinceye kadar birçok hatalı ve tehlikeli konuşmaları olmuş ise de hoş görülmüş, büyütülmemiş, şüphe duyulmamış, yine ancak laikçi cephe bu adamın İslami görüntü verdiği için kısmen tepki verilmiştir. Ne zamanki bu Feto’nun devlete yerleştirdiği adamları vasıtasıyla MİT tır’larının durdurulması MİT başkanının ifadeye çağrılması, 17-25 Aralık yargı-emniyet kumpası yapılması sonucunda AK Partiye karşı zarar vermesi ve AK Parti hükümetinin düşürülmesi açık görülünce laikçi cephe ve CHP bu FETO’nun safına geçerek bu hainleri savunmaya başlamışlar ve avukatlığını yapmaya başlamışlar. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra maskeler iyice düşmüş, niyetleri ve hedefleri açığa çıkınca iyice destek vermeye başlamışlardır.

Onun için Feto’nun bir öncesi var bir sonrası vardır. Feto’nun öncesinde yapılan hareketler ileri sürülerek itham edilmesi aldatıcıdır, suçlama yapılması yanlıştır, önemli olan Feto’nun takkesinin maskesinin düşmesi, gerçek yüzünün ortaya çıktıktan sonra bu hain örgüte bağlı kalmak, savunmak ihanettir.

Feto’nun öncesi ve sonrasını ayrı ayrı değerlendirmek ona göre sırf Allah için, Türkiye için tavır almak gerekir, aldanmayalım.

Feto’nun İslam’a ve Türkiye’ye verdiği zararları, dindar insanlara verdiği zararları iyice düşünmek lazımdır.

Allah, Feto’nun şerrinden Türkiye’yi korusun.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:33
  1. Kilis
  2. M. Akif Aydoğan
  3. FETO
  4. Fetullahçı terör örgütü lideri Fetullah Gülen
  5. Pensilvanya
  6. 17-25 Aralık olayı
  7. MİT tır’ları
  8. MİT başkanı
  9. AK Parti
  10. CHP
  11. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü
  12. İslam

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