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Allah (C.C) bir daha bu millete CHP iktidarını göstermesin

Gazetemiz okurlarından Nazmi Argun, "Allah (C.C) bir daha bu millete CHP iktidarını göstermesin" başlıklı yazısını bizlerle paylaştı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:08
Allah (C.C) bir daha bu millete CHP iktidarını göstermesin

 NAZMİ ARGUN 

Ankara bir memur kentidir seçmenlerin yarısı memurdur. Türkiye de seçmen kitlesinin ağırlığı çalışan kesimlerdir.

Hükümet her kesime yüzde 26 oranında zam yaptı memurlara yüzde 10.70 zam yaptı bu fazlasıyla memurlarla diğer kesimler arasında büyük burukluk meydana getirdi. Hükümet galiba başta Ankara olmak üzere büyük kentleri CHP‘nin alması için ayağına kurşun sıkıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanlarına Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekleri ve durumu söylemiyorlar bildiğim gördüğüm gerçekleri sizlere yazmak istedim çünkü benden daha iyi CHP zulmünü yaşayan insan olmamıştır.

Allah bir daha bu millete CHP iktidarını göstermesin İNŞALLAH herkes biliyor ki ‘ANKARA BİR MEMUR KENTİDİR’ lütfen hükümet seçimden önce bütün memurları tatmin edecek bir zam artışı versin ve de 3600 ek göstergeyi tüm memurlara versinler yarın çok geç olmasın yani 1989 Sayın Özal’ın seçimi kaybetme durumu yaşanmasın yoksa biz yine CHP zulmünü yaşarız ve aynı zaman CHP’nin kazanması Türkiye’nin uçuruma gitmesi demektir. 31 Mart 2019’da CHP ve zihniyeti değil de bizler seviniriz. Bakın bir sürü araştırma şirketlerin araştırmalarına hiç durum iyi görünmüyor. Vallahi Allah göstermesin Ankara CHP’nin eline geçerse varın sonunda olacakları... Ankara’da şu anda proje ile kazanmak mümkün değil, Ak Parti’nin Ankara’da çalışanları ve ülkücü seçmeni ikna etmesi gerekiyor.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:08
  1. Ankara
  2. CHP
  3. AK Parti

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  • M.ÇiftçiM.Çiftçi45 dk önce
    Eveeet sevgili kardeşim Nazmi ARGUN beyin tespitleri ne yüzde yüz katılıyorum.Ben Memurum emin olun tüm çalışan Kamu görevlileri 3600 beklemekte ve umutları kaybolmaktadır.Seçimden önce bu 3600 tüm çalışanlara verilmez ise durum çok vahim görünüyor.Hele bir kesime var bir kesime sen bir dur derse durum dahada kötü görünüyor.Memurların konuşmaları sen çocukmu kandırıyorsun polemiği oluşmuş durumda inanınki.Bu iş için söz verildi madem acele olarak ayrım yapılmadan adaletli bir şekilde 3600 herkese verilmesi olur.Saygılarımla.

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