'Allah bu milleti 6'lı ganyanın mantık kanamalarından korusun!'

Bir talebimiz var: DEVLETİMİZ SADECE AKIL HASTANESİ DEĞİLMANTIK HASTANESİ DE YAPTIRSIN. Çünkü son zamanlar da beyin kanamalarının yanında mantık kanamaları da çoğaldı. Beyin kanaması kişiyi, mantık kanaması toplumu öldürür.

İşte çok akıllı (!) 6’lı masanın mantık kanamalarına iki örnek

1-“BİZ SEÇİME KAZANACAK ADAYLA GİRECEĞİMİZ İÇİN ADAY ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ.”

Dünyada “biz kazanamayacak adayla seçime giriyoruz” diyen bir parti, bir grup, bir ittifak var mı ki siz “KAZANACAK ADAY(!)”aramaya devam ediyoruz diyorsunuz. Kamuoyu yoklamalarında ./.2 oyu olan parti bile “iktidara geliyoruz” demiyor mu? Diyor da iktidara geliyor mu? Hayır sonuç fiyasko. 6’lı ganyanınkinin olacağı da bu çünkü: (Bulsa her takım alacak ama )dünyada gol yemeyen kaleci, attığı her şut gol olan bir santrfor yok!!!

2-Liderler son toplantıda diyorlar ki “bizim cumhurbaşkanı adayımız sadece bizim değil herkesin yani oy vermeyenlerin de Cumhurbaşkanı olacak”.

İşte bir mantık kanaması daha.

Peki üst üste on seçim kazanan Erdoğan herkesin cumhurbaşkanı olamadı da sizinki bir seçim kazanarak(!), ./. 50+1’i alarak, herkesin cumhurbaşkanı oluyor. Buna şark kurnazlığı derler. Güya akıllarınca HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLACAK ÖYLEYSE HERKES OY VERSİN demeye getiriyorlar.

Allah sizinkini özel mi yarattı! Gönderilen peygamberlere bile herkes inanmadı ve kabullenmedi de, şimdiye kadarki 12 cumhurbaşkanını herkes kabullenmedi de sizin adayınızı HERKES NASIL kabullenecek? Ankara ve İstanbul belediye başkanları tüm şehir halkının, bu arada sel felaketi yaşayanların, işten çıkarılanların, belediye meclis üyelerinin tamamının başkanları olabildiler mi? BU SLOGANLARLA SEÇİM KAZANILMAZ. ALLAH BU ÜLKEYİ VE BU MİLLETİ 6’LI GANYANIN MANTIK KANAMALARINDAN KORUSUN. HENÜZ 6&LININ ADAYI OLARAK ORTAYA ÇIKAMAYAN MEÇHUL ZAT NASIL OLUP DA 85 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLACAKMIŞ(!).