'Allah bir insana ceza vermek isterse önce aklını alır'

Ağanın biri kahyasıyla gezmeye çıkmış, yolda ağanın aklına bir fikir gelmiş kahyasına demiş ki ‘bak kahya şu ineğin pisliğini yersen çiftliğimi sana vereceğim.’ Kahya düşünmüş, “şu ineğin pisliğini yersem ne olacak, koca çiftlik benim olacak” diye düşünmüş ve ineğin bokunu yemiş. Çiftlik kahyanın olmuş. Biraz daha gitmişler ağa kahyasına ‘kahya şu çamurları yersen sana traktörümü veririm’ demiş. Kahya düşünmüş ineğin pisliğini yedim, şu çamurları yesem ne olacak ve çamurları yemiş, ağa traktörü vermiş. Dönüş yolunda ağa çiftliği ve traktörü verince pişman olmuş, düşünmeye başlamış. Ağanın bu düşünceli tavrını gören kahya, ‘ağa demiş şu ineğin pisliğini yersen çiftliğini sana geri veririm’ demiş. Ağa hiç düşünmeden ineğin pisilğini yemiş. Çiftlik bu defa ağaya geçmiş. Biraz daha ilerleyince kahya ağaya dönerek ‘ağa demiş şu çamurları yersen traktörü sana geri veririm’ demiş. Bu teklif karşısında ağa sevinmiş ve çamurları yiyerek traktörünü geri almış. Biraz daha gidince ağa kahyasına demiş ki ‘giderken çiftlik ve traktör benimdi sana geçti, gelirken çiftlik ve traktör senindi bana geçti, biz o zaman bu pisliği niye yedik ki’ demiş. Şimdi Ermenistan 30 yıl evvel Azerbaycan’a saldırdı, binlerce masumu katletti ve Karabağ’ı aldı. 30 yıl sonra Ermenistan yine Azerbaycan’a saldırdı, bu defa Azerbaycan eski Azerbaycan değildi. Binlerce Ermenistan askerini öldürdü Karabağ’ı geri aldı. Ermenistan perişan oldu. Yalnız burada ince bir nokta var. Ermenistan masum sivilleri katletti. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun askerlerini öldürdü. Eee, keser döner sap döner bir gün hesap döner demişler. Şimdi Ermenistan’a soruyorum. Karabağ önce Azerbaycan’ın idi Ermenistan’a geçti. Şimdi ise, Karabağ Ermenistan’ındı asıl sahibine yani Azerbaycan’a geçti. Ey Ermenistan bu boku niye yedin, madara oldun. İnsan kaybına, ekonomik kayba ve itibar zaafına uğradın. Bu olayın gerçek açıklaması şudur: Cenab-ı Allah’ın el Müntakim sıfatı vardır. Yani intikam alıcı demektir. Ermenistan binlerce ceset bıraktı, perişan oldu. Azerbaycan masumdu, günahsızdı. Allah, Azerbaycan’a Türkiye eliyle yardım etti, intikamını aldı. Ermenistan 100 yıl geçse dahi bu bozgunu unutmayacak. Bu sayede Cenab-ı Allah, Ermenistan’ın katlettiği binlerce masumun intikamını aldı.



Kul azarsa Cenab-ı Allah yarına bırakır da yanına bırakmaz. İşte bu olayın açıklaması budur. Aksini iddia edenler ya imansızdır ya da yanılgıdadır. Bu olaydan bizim de ders almamız gerekir. Ülkemizde muhalefet kılığı ile düşmanla işbirliğine girenler çok pişman olacaklardır. O konaklarında rahat rahat oturup kahvaltı edemeyecekler, namuslarını, şereflerini de kaybedeceklerdir. Tarih bunun örnekleri ile doludur. Bunları yazsam bu satırlar dolmaz. Bugün Azerbaycan’ın başına gelenler 100 yıl önce bizim başımıza geldi. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az demişler ama, ne çare ki üç türlü kafa vardır. Hoş kafa, boş kafa, taş kafa. Hoş kafa içi doludur ona bir şey anlatmaya gerek yoktur. Boş kafa içi boştur verirsen alır nasihate uygundur ama, taş kafa taştır ne verirsen ver almaz. Maalesef ülkemizde taş kafalı insanlar bir hayli çoktur.