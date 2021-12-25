Allah belanızı versin! Kutsal topraklarda “seks festivali”

Münübe Yılmaz

Güya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da “modernleşme” adı altında yapılan kepazeliklere bir yenisi daha eklendi. Daha önce kadınların tek başına evden çıkmasına ve araba kullanmasına izin verilen ülkede, bu defa da “müzik festivali” adı altında “seks festivali” düzenlendi.

Cinsel ilişki için ‘VIP odalar’ tahsis edildi

“MDLBEAST SoundStorm Müzik Festivali” olarak lanse edilen, ancak gençlere serbestçe cinsel ilişkiye girebilecekleri özel 'VIP odaların’ tahsis edildiği “seks festivali”nde alkol ve uyuşturucu da alan katılımcılar tam anlamıyla zıvanadan çıktı.

732 bin kişi katıldı

Suudi Arabistan’nı başkenti Riyad’ın eteklerindeki Benban bölgesinde 16-19 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ve 732 bin kişinin katıldığı sözde festival, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın akıl almaz uygulamalarının sonuncusu olarak kayıtlara geçti.

Hac-umreye yok, “seks festivali”ne var

Koronavirüsü gerekçe göstererek Hac ve umre ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlara kota uygulayan Suud rejiminin, yüzbinlerce kişinin katıldığı bir festivale izin vermesi tartışma konusu olurken, Suudi Eğlence İdaresi Başkanı Türki bin-Abdülmuhsin el-Şeyh, katılım için yaş limiti belirledikleri festivalin gençleri çok mutlu ettiğini ifade ederek “Bu organizasyon ilk kez 2019 yılında yapıldı ama bu sene devasa bir hale dönüştü. Arabistan Yarımadası’nda ilk defa böylesine geniş kapsamlı bir etkinlik düzenleniyor” dedi.



