0553 313 94 23

ALKÜ’nün Uluslararası kongresi Alanya’da yapıldı

ALKÜ ve BABİR işbirliği ile düzenlenen uluslararası kongre, 26 ülkeden 403 akademisyenin katılımı ile 29-31 Mart tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirildi.

31 Mart 2019 Pazar 16:42
ALKÜ’nün Uluslararası kongresi Alanya’da yapıldı

ALKÜ ve BABİR işbirliği ile düzenlenen uluslararası kongre, 26 ülkeden 403 akademisyenin katılımı ile 29-31 Mart tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirildi.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve BABİR İşbirliği ile düzenlenen 2. Uluslararası İnsani Bilimler Sempozyumu, 403 akademisyenin katılımıyla Alanya Bera Otel’de gerçekleştirildi. Geçen yıl ilki yine Alanya’da başarıyla yapılan kongrenin bu yıl da Alanya’da yapılması kararlaştırıldı ve 26 ülkeden 214 üniversitenin temsilcilerinin katıldığı kongre’de, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Irak Tikrit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adel Fawzi Shihab, Filistin Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abukishek, Ürdün Jadara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saleh Irsheid Oqeili, Cezayir Ali Kafi Tindouf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yahyaouı Fatna, Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan ve akademisyenler katıldı. Sempozyuma en çok katılımı 125 akademisyenle Ceyazir sağlarken; Cezayir’i 110 akademisyenle Irak takip etti.Bunun yanı sıra Ürdün, Fas, Katar, Filistin, Lübnan, Libya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Çad, Tunus, Somali, Malezya, Sudan, Moritanya gibi ülkelerden akademisyenler sempozyuma katılım gösterdi. Sempozyumda ise Tarih, Edebiyat, Ekonomi, Sosyoloji, Din, Dil, Felsefe ve Antropoloji gibi konularda hazırlanan bildiriler sunuldu. Program, Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



" İslamülkeleriyle dahaçok işbirliği yapmalıyız"


Sempozyumda bir konuşma gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Geçen sene ilkini Alanya’mızda yaptığımız kongrenin ikincisini de Alanya’mızda yapmaktan dolayı ve siz değerli kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Alanya’mızda yılda en az 10 uluslararası kongre düzenliyoruz. Fakat bu kongreyi sadece İslam ülkelerinden gelen kardeşlerimizle yapıyoruz. Çünkü biz Üniversite olarak İslam ülkelerinden gelen kardeşlerimizle de bir araya gelip birbirimizi tanımak ve birlikte bilim yapmak istiyoruz. İslam ülkelerinin bugün içinde bulundukları zor durumu ilim ve teknoloji ile aşacağına, tek çözümün cehaleti yenmek olduğuna inanıyoruz. Bugün de inşallah kongreye gelen 4 farklı ülke üniversitesinin Rektörü ile işbirliği protokolü imzalayacağız. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ülkemizin İslam ülkeleriyle bir araya gelmesine önem veriyor ve biz de onu örnek alıyoruz. Güzel Alanya’mıza gelerek bizleri şereflendiren tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kongremize çok büyük talep oldu ve 1000’den fazla bildiri başvurusu geldi, biz bunlardan en kaliteli 403 bildiriyi kabul ettik” diye konuştu.



" İlmin aydınlatmadığı yolun sonu karanlık"


Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Yakıcı“Bir mutasavvıfımız ‘İlimin aydınlatmadığı yolun sonu karanlık’ der. Bu sebeple sizler ilimle hem bulunduğunuz üniversiteleri hem de ülkelerinizi aydınlatan kişilersiniz. Bu aydınlığı hep beraber daha da güçlü hale getireceğimiz için ve aramızda bir paylaşım olacağı için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum”. derken Ürdün Jadara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saleh Irsheid Oqeilida, “Burada Alanya’da yüzlerce akademisyenin bir araya gelmesine vesile olan Sayın Rektör Pınarbaşı ve Profesör Yakıcı’ya teşekkür ederim. Biz de ülkemizden birçok akademisyenle Alanya’ya geldik ve burada olmaktan dolayı mutluyuz. Bizler de sizleri Ülkemize ve üniversitemize davet ediyorum”. diye konuştu.


Filistin Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad AbukishekiseKudüs’ün ne kadar kutsal bir yer olduğunu herkesin çok iyi bildiğini belirterek " Her zaman sizlerin bizlerin yanında olduğunu biliyoruz. Biz üniversite olarak öğrencilerimize her zaman birlikte olmayı ve mücadele etmememiz gerektiğini anlatıyoruz. Birçok uluslararası kongreye katıldım. Daha önce hiç bu kadar kaliteli ve iyi hazırlanmış bir kongre görmedim. Ben geçen yıl birincisi yapılan Kongre’yi arkadaşlarımdan duydum ve burada yayınlanan araştırmalardan bizim üniversitemiz çok yararlandı. Bu yüzden bu yıl bizzat kendim de katıldım” dedi.


Irak Tikrit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adel Fawzi Shihab , Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ile tanışma fırsatı bulmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek " ALKÜ’yü aramızda kurulan bir köprü olarak gördüm. İslam ülkelerinin üniversitelerinin Türkiye’de bir araya gelmelerinden çok etkilendim. Bu ilişiklerin zamanla gelişeceğine çok inanıyorum. Sizlerle ilişkilerimiz geliştikçe üniversitemizin daha da gelişeceğine inanıyorum.” diye konuştu.


Programın sonunda ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Tikrit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adel Fawzi Shihab, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abukishek, Jadara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saleh Irsheid Oqeili ve Cezayir Ali Kafi Tindouf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yahyaouı Fatna ile ayrı ayrı işbirliği protokolü imzaladı. Programın ardından akademisyenler bildirilerinin sunumunu gerçekleştirmek için salon oturumlarına geçti. 29-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen kongrenin ardından Pazar günü akademisyenler Alanya gezisi yaptılar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:42
  1. bilim
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis’te oy kullanma işlemi sona erdi
    1. Bitlis’te oy kullanma işlemi sona erdi
    2. Muş yerel seçim sonuçları 2019 | Muş..
    3. Üstad Kadir Mısıroğlu seçimini yaptı
    4. Muhtarlık rakipleri birbirine girdi: 1..
    5. Eski milletvekili Demir, oyunu kullandı
    6. Sandık görevlileri uyardı.... Hülya..
    7. Sezen Aksu bu kez oyunu kullandı
    8. Oy kullanmak için 12 bin TL harcadı
    9. Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    10. Beşiktaş'ta dehşet veren dakikalar!
    11. Kütahya yerel seçim sonuçları 2019 |..
    12. Vali Baruş çıkan kavgaya ilişkin konuştu
    13. Osmaniye'de korkutan yangın: 7 kişi..
    14. Herkes seçim onlar geçim derdinde
    15. Bulaşık makinesi deterjanlarına para..
    16. Muhtarlık seçimi aileyi böldü! 5 gözaltı
    17. GÜNCELLEME 2 - Malatya'da seçim..
    18. Van seçim sonuçları 2019 son dakika 31..
    19. ALKÜ’nün Uluslararası kongresi..
    20. (Özel)Zehra Çilingiroğlu’da annesi..
    21. Gaziantep'te acı olay! Sele kapılarak..
    22. 73 yaşındaki adam oy kullanmaya..
    23. Ayvalık’ta restoranda korkutan yangın
    24. Judo: Büyükler Balkan Şampiyonası
    25. 15 Temmuz gazisi Algan engelleri aşıp..
    26. Yaşlı kadın sandalyeyle oy kullanmaya..
    27. Van’da oy sayımı başladı
    28. Hakkari’de oy kullanma işlemi sone erdi
    29. DP Genel Başkanı Uysal, oyunu..
    30. Siirt’te bir evde yangın çıktı
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin