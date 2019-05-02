ALKÜ’DE Turizmde Siber Güvenlik konferansı

Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı (AKSAV) ve Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER) iş birliği ile turizm sektörü başta olmak üzere, bölgedeki kurum ve kuruluşlarınA “Siber Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması” ile ilgilikonferans düzenlendi.

Temelleri 2018 yılında atıldı

ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenenkonferansta Güncel Siber Güvenlik stratejileri, siber güvenlik uygulamaları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulamalarına yönelik konularda uzman konuklar tarafından açıklamalarda bulunuldu.Siber Güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması ve Turizm Konferansı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Pınarbaşı; “Bu gün çok önemli bir konudaki konferansa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz” sözleri ile konuşmasına başladı. Rektör Pınarbaşı “Günümüzde artık millileşme ve kendi milli alt yapımızı oluşturmanın ne kadar önemli olduğu anlaşıldığı için bu yönde çok ciddi adımlar atılıyor. Hükümetimiz tarafından yönetilen kendi milli silahlarımızı üretmek için ciddi çabalar var. Bu sistemler için güvenlik en başta gelen faktör olarak önümüze çıkıyor. Hızla dijitalleşen dünyamızda korsan saldırılardan bilgilerin korunmasına karşı tüm bu alt yapısının korunması çok önemli ve milli bir meseledir. Çünkü sadece güvenlik ve silah sistemlerimiz değil devletimizin tüm kurumları, bankalar, şirketler vs. zaman zaman siber saldırıya maruz kalıyorlar. İşte bu yüzdendir ki biz ülke olarak kendi milli yazılımlarımızı kendi milli güvenlik tedbirlerimizi almamız gerekiyor” dedi.ALKÜ’nün genç bir üniversite olmasına karşın bu konuya çok önem verdiğini dile getiren Rektör Pınarbaşı konuşmasına şu şekilde devam etti; “EPEYD ile ALKÜ işbirliğinde kurulmuş olan Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı (AKSAV) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun himayelerinde 2018 yılında imzalanmış olan İşbirliği Protokolü kapsamında Alanya’da yapımı devam eden, zihni melekeleri yüksek engelli bireylerin de eğitim alacağı ülkemizin ilk Siber Güvenlik Teknoloji Merkezinin bu yıl hizmete girmesi planlanmaktadır”. dedi.

Açılış konuşmasının ardından BÜSİBER Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun ve Milli Savunma Üniversitesi, Müşterek Harp Enstitüsü öğretim üyesi Ph.D. Hüseyin Bayazıt tarafından siber güvenlik ve güncel gelişmeler anlatıldı ve çözümleri ele alındı. Ardından konferansta Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Sili, Turizm sektöründeki kişisel bilgilerin korunması ve siber güvenlik konusundaki duyulan ihtiyaçlar konusunda; Kişisel verilerin korunması alanında uzman Av. Elif Petek Özlü tarafından ise hukuki çözümler ve uygulamalar anlatıldı.

Konferansta salonda bulunan öğrencilerin faydalanabileceği önemli bilgilere de değinilirken BBÜSİBER’in üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak düzenlediği Siber Güvenlik Kamplarının başvuru ve katılım koşulları hakkında detaylı bilgiler verildi. Konferansta kampa katılmak isteyen öğrenciler için “BUSİBER” facebook ve twitter adreslerinden detaylı bilgilere ulaşılacağının altı çizilirken haziran ayında yeni bir kampın planlandığı dile getirildi.

Konferansa katılan katılımcılara plaketlerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Siber Güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması -KVKK ve Turizm Konferansı’na ev sahibi ve Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı (AKSAV) Yönetim Kurulu Başkanı olarak katılan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın yanı sıra T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, BÜSİBER Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ALTİD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Sili, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü Öğretim Üyesi Ph.D. Hüseyin Bayazıt, ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak, konuşmacı Av. Elif Petek Özlü, ALKÜ daire başkanları, akademisyenler, turizm temsilcileri ve öğrenciler katıldı.