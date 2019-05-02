0553 313 94 23

ALKÜ’DE Turizmde Siber Güvenlik konferansı

Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı (AKSAV) ve Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER) iş birliği ile turizm sektörü başta olmak üzere, bölgedeki kurum ve kuruluşlarınA “Siber Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması” ile ilgilikonferans düzenlendi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 18:32
ALKÜ’DE Turizmde Siber Güvenlik konferansı

Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı (AKSAV) ve Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER) iş birliği ile turizm sektörü başta olmak üzere, bölgedeki kurum ve kuruluşlarınA “Siber Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması” ile ilgilikonferans düzenlendi.



Temelleri 2018 yılında atıldı


ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenenkonferansta Güncel Siber Güvenlik stratejileri, siber güvenlik uygulamaları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulamalarına yönelik konularda uzman konuklar tarafından açıklamalarda bulunuldu.Siber Güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması ve Turizm Konferansı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Pınarbaşı; “Bu gün çok önemli bir konudaki konferansa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz” sözleri ile konuşmasına başladı. Rektör Pınarbaşı “Günümüzde artık millileşme ve kendi milli alt yapımızı oluşturmanın ne kadar önemli olduğu anlaşıldığı için bu yönde çok ciddi adımlar atılıyor. Hükümetimiz tarafından yönetilen kendi milli silahlarımızı üretmek için ciddi çabalar var. Bu sistemler için güvenlik en başta gelen faktör olarak önümüze çıkıyor. Hızla dijitalleşen dünyamızda korsan saldırılardan bilgilerin korunmasına karşı tüm bu alt yapısının korunması çok önemli ve milli bir meseledir. Çünkü sadece güvenlik ve silah sistemlerimiz değil devletimizin tüm kurumları, bankalar, şirketler vs. zaman zaman siber saldırıya maruz kalıyorlar. İşte bu yüzdendir ki biz ülke olarak kendi milli yazılımlarımızı kendi milli güvenlik tedbirlerimizi almamız gerekiyor” dedi.ALKÜ’nün genç bir üniversite olmasına karşın bu konuya çok önem verdiğini dile getiren Rektör Pınarbaşı konuşmasına şu şekilde devam etti; “EPEYD ile ALKÜ işbirliğinde kurulmuş olan Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı (AKSAV) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun himayelerinde 2018 yılında imzalanmış olan İşbirliği Protokolü kapsamında Alanya’da yapımı devam eden, zihni melekeleri yüksek engelli bireylerin de eğitim alacağı ülkemizin ilk Siber Güvenlik Teknoloji Merkezinin bu yıl hizmete girmesi planlanmaktadır”. dedi.


Açılış konuşmasının ardından BÜSİBER Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun ve Milli Savunma Üniversitesi, Müşterek Harp Enstitüsü öğretim üyesi Ph.D. Hüseyin Bayazıt tarafından siber güvenlik ve güncel gelişmeler anlatıldı ve çözümleri ele alındı. Ardından konferansta Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Sili, Turizm sektöründeki kişisel bilgilerin korunması ve siber güvenlik konusundaki duyulan ihtiyaçlar konusunda; Kişisel verilerin korunması alanında uzman Av. Elif Petek Özlü tarafından ise hukuki çözümler ve uygulamalar anlatıldı.


Konferansta salonda bulunan öğrencilerin faydalanabileceği önemli bilgilere de değinilirken BBÜSİBER’in üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak düzenlediği Siber Güvenlik Kamplarının başvuru ve katılım koşulları hakkında detaylı bilgiler verildi. Konferansta kampa katılmak isteyen öğrenciler için “BUSİBER” facebook ve twitter adreslerinden detaylı bilgilere ulaşılacağının altı çizilirken haziran ayında yeni bir kampın planlandığı dile getirildi.


Konferansa katılan katılımcılara plaketlerinin verilmesinin ardından program sona erdi.


Siber Güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması -KVKK ve Turizm Konferansı’na ev sahibi ve Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı (AKSAV) Yönetim Kurulu Başkanı olarak katılan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın yanı sıra T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, BÜSİBER Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ALTİD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Sili, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü Öğretim Üyesi Ph.D. Hüseyin Bayazıt, ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak, konuşmacı Av. Elif Petek Özlü, ALKÜ daire başkanları, akademisyenler, turizm temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 18:32
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sungurlu’da öğrencilerin ikinci aşama test ve ölçümleri yapıldı
    1. Sungurlu’da öğrencilerin ikinci aşama..
    2. Samsun'da 8 ayrı hırsızlıktan..
    3. Karabük’te yağmur kazalara yol açtı:..
    4. Rusya’dan ABD’ye Venezuela çıkışı
    5. "Türkiye ile düzensiz göçle mücadelede..
    6. Sungurlu’da tohum ve fidan dağıtımı..
    7. "Seçimin yüksek katılımla olmasını..
    8. SPK haftalık bülteni
    9. "Şark Bülbülü" anısına Diyarbakır'da..
    10. Yapı Kredi'den 1 milyar 241 milyon..
    11. 36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı..
    12. Hafriyat kamyonunun çarptığı adam..
    13. Ege Üniversitesi taban puanları 2019..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna..
    15. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi..
    16. Yağmur suları sel oldu, yolu kapladı
    17. Erdoğan: "Bosna Hersek'teki ekonomik..
    18. Paralimpik okçulardan bronz madalya
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Akımı..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    21. Melih Gökçek'ten solculara bomba çağrı
    22. Erik çekirdeği yüzünden çocuğu..
    23. Ömer Günel, muhtarlarla buluştu
    24. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç..
    25. Dalaman’da trafik kazası; 1 ölü
    26. Kuşadası’nda hırsızlık şüphelisi 5..
    27. İlahiyatçı Yusuf Kavaklı o ayeti..
    28. Mecnun Otyakmaz: “VAR protokolü..
    29. Emniyet Genel Müdürlüğü ile AÜ..
    30. Bursaspor'da Erzurumspor maçı..
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Savcı Sayan yoğun bakımda!
    Savcı Sayan yoğun bakımda!
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”