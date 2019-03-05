0553 313 94 23

ALKÜ’DE dünya kadınlar semineri

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, KADEM işbirliğinde kadına şiddet konusu konuşuldu.

05 Mart 2019 Salı 16:42
ALKÜ’DE dünya kadınlar semineri

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, KADEM işbirliğinde kadına şiddet konusu konuşuldu.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kadın ve Demokrasi Kulübü (KADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İşletme Fakültesi Konferans Salonunda bir konferans düzenlendi. Kadına Şiddet konulu seminere, akademisyenler, daire başkanları, fakülte sekterleri ve öğrenciler katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Sosyal Hizmetler Uzmanı Fatih Kılıçarslan, “Kadına Şiddet” konusu hakkında salonda bulunanları bilgilendirdi.



“Topyekun mücadele etmesi gerekiyor”


“Kadına şiddet karşısında birey veya toplum ‘Banane, beni ilgilendirmez’ diyemez” şeklinde konuşan Kılıçarslan, “Kadına şiddetin engellenebilmesi için her birimizin topyekûn mücadele etmesi gerekiyor. Bu sadece kolluk kuvvetlerinin üstesinden gelebileceği bir mesele değildir. Her birimizin önce bu konuda bilinçlenmesi, farkındalık yaratması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Bu vesileyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi KADEM öğrenci topluluğunu kutlarım. Meslek sahibi olmak insanı mutlu etmiyor. Başarılı olmak insanı mutlu etmiyor. Güvenli ilişki, sağlıklı iletişim, sağlıklı bir sosyal çevre sahibi olmak çok daha önemlidir. Bugün öğrenciler üniversiteleri tercih ederken sadece para ve statü kazandıran meslekleri artık tercih etmiyor. Sadece kendisinin sevdiği ve becerisiyle ön plana çıkacağına inandığı mesleklere yöneliyor. Para kazanmayı ve başarmayı sistem bize yıllar içerisinde temel amaç halinde getirdi. Ancak yaşadığımız sorunlar bizleri artık öyle bir noktaya getirdi ki insanoğlu mutlu olmayı, güvenli olmayı kendisi için daha önemli hale getirdi” dedi.



Şiddetin sistematik olduğunu ifade eden Kılıçarslan şöyle konuştu:


“Neden? 2017 yılında her 10 çiften 4’ünün 5 yıl içinde boşandığı tespit edilmiş. Yeni kuşak evlilikleri sürdüremiyor. Bireyler eğitim ve meslek sahibi olabilirler ama evliliklerini sürdüremiyorlar.Bu ülkede ciddi anlamda baba problemi var. Bu ülkede erkek çocuklar anne ve babalar tarafından yetiştiriliyor. Sorunun bir tarafını diğer tarafa yükleyerek sağlıklı çözümler üretemeyiz. İnsanın ruh sağlığı sorunlarını çözümlemede, koruyucu önleyici ruh sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmalıyız. Mesleğimiz, rolümüz ne olursa olsun, öncelikle kendi ruhsal gelişimimizi, kişilik gelişimimizi, duygusal gelişimimizi, sosyal gelişimimizi sağlamak çok önemlidir.Aile içi şiddet sistematiktir. Demek ki şiddet aslında toplumsal kültürün getirdiği bir sonuçtur. Ruhsal hastalıklar eğer biyolojik değilse açıkça söylüyorum, toplumsaldır. Birçok birey ailesinin ve toplumun ruhsal yükünü üzerinde taşır. Aile içi stres faktörleri çocuğun doğduğu andan itibaren ruhsal gelişimini olumsuz etkilemiştir. Nasıl? Anne babanın ilişkisinin sürekli çatışmacı olarak ilerlemesi çocuğu olumsuz yönde etkiliyor. Tabi böyle sağlıksız aile ortamında yetişen çocuk evliliğinde de o stres faktörünü aktarır. Bu yaşanan problem aslında bugünün problemi değildir. Kuşakların size aktardığı bir problemdir”


Gün boyunca devam programlarda Kılıçarslan’dan sonra ayrıca, Rüveyda Ata “Kadın Beyni- Erkek Beyni”, Ayşe Çörtük “Kadın Olarak Var Olmak” ve Narin Özer de “Güzellik Dayatması Altında Tüketim Nesnesine Dönüşen Kadın” konularında söyleşi birer söyleşi gerçekleştirdi.


Programın arından Kılıçarslan’a “Alaaddin Keykubat Mührü” takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:42
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üsküdar’da Özbek şahıs denize atlayarak intihar girişiminde bulundu
    1. Üsküdar’da Özbek şahıs denize..
    2. New York borsası düşüşle açıldı
    3. Bilecik’te yaşanan toprak kayması..
    4. Beylikdüzü’nde Emekliler Lokali açıldı
    5. TBMM Başkanı Şentop KKTC Başbakanı..
    6. Kapalıçarşı'da altın
    7. Yıldırım, Luys TV'ye konuştu
    8. Arakanlı örgütlerden Fransa'ya çağrı
    9. İYİ Partili Parlak’ın seçim bürosu..
    10. Harran otogarı hizmete sunuldu
    11. Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi..
    12. Yahudi yerleşimciler Kudüs'te..
    13. Hindistan-Pakistan gerilimi büyüyor:..
    14. Eski Danıştay üyesi Çetin'e hapis cezası
    15. OMÜ’de günlerden "Bangladeş"
    16. Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi..
    17. İngiltere'de iktidar partisine..
    18. TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı..
    19. "Şirinlik olsun diye proje söylenmez"
    20. CHP’nin bahar göndermesine kazma kürek..
    21. "Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş..
    22. Cumhurbaşkanına teşekkür ettiler
    23. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar..
    24. Bu iş için memurluğu bıraktı! Paraya..
    25. Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
    26. Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası
    27. Başkan Köşker, meclis toplantısında..
    28. Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı
    29. Mısır, Hepatit C ile mücadelesini..
    30. Sarıçam’da toplantı ve yürüyüş yerleri..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar