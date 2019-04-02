ALKÜ öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi’nde okuyan 4 öğrencinin Projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin hazırladıkları projeler “TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı” kapsamında destek almaya hak kazandı. Projeleri kabul edilen öğrenciler, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Hilmi Yurdakul, Dr. Öğr. Üyesi Arife Yurdakul, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aydın Ünal ve Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bertan Beylergil ile beraber ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı ziyaret etti.

Hasan Kuş’un, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hilmi Yurdakul ve Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde İleri Teknoloji Seramikleri Sektörü’nde faaliyet gösteren MDA İleri Teknoloji Seramik A.Ş. firmasının Genel Müdürü Prof. Dr. Servet Turan’ın danışmanlığında hazırladığı “Talaşlı İmalat Sektörü İçin Yerlileştirilmiş Zirkonya Esaslı Seramik Kesici Takımların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu” isimli projesi; Buse Başar’ın, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Arife Yurdakul’un danışmanlığında hazırladığı “Yumurta Kabukları İle Stabilize Edilmiş Tetragonal Zirkonya Polikristalin(Ca-TZP) Esaslı Diş İmplantlarının Üretimi ve Karakterizasyonu” başlıklı projesi; Mehmet Üryan Tekin’in Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aydın Ünal’ın danışmanlığında hazırladığı “Katı Oksit Yakıt Hücrelerinde Kullanılmak üzere Elektrot Malzemelerinin İyileştirilmesi ve Yakıt Hücresine Uygulanması” başlıklı projesi ve Şeyma Nur Durukan’ın, Makine Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Bertan Beylergil’in danışmanlığında hazırladığı “Kompozit yapıştırma sistemlerinin mekanik performansının pultrüzyon yöntemi ile üretilmiş karbon fiber/epoksi pimler kullanılarak iyileştirilmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK desteği ile gerçekleştirecek.

Rektör Pınarbaşı, öğrencilerinin başarılarının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, Dekan Güneş, öğretim üyeleri ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Geçen yıl da son sınıf öğrencilerinin TÜBİTAK tarafından projelerinin desteklendiğini ifade eden Pınarbaşı, sürdürülebilir bir başarı gösteren öğrenci ve öğretim üyelerinin bilimsel projelerdeki başarılarının artarak devam edeceğine inandığını belirtti.