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ALKÜ ile ANSİAD arasında işbirliği protokolü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:27
ALKÜ ile ANSİAD arasında işbirliği protokolü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.


ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ile ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akay Akıncı tarafından imzalanan işbirliği protokol törenine ANSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. H. Rana Demirer, Yönetim Kurulu Üyeleri Sarper Dermut ve Ali Bal, ANSİAD Girişimcilik Komitesi Başkanı Işık Yargın, Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tabaklar ile ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş katıldı. Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği ile Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü arasında Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri arasında düzenlenecek İş Fikri Proje Yarışması’nın yürütülmesiyle ilgili olarak karşılıklı yapılması gereken iş ve işlemleri düzenlemek amacıyla imzalanan protokol ile ALKÜ ve ANSİAD arasında yapılması planlanan çalışmaların ilk adımı atılmış oldu. İş Fikri Proje Yarışması ile üniversite öğrencisi ve mezunlarının yenilikçi iş fikirlerini ödüllendirerek gençlerin girişimcilik alanında projeler üretmesini teşvik etmek, Türkiye’nin başarılı girişimci adaylarına kamuoyunun ve iş dünyasının dikkatini çekerek yarının genç girişimcilerine destek olmak hedefiyle imzalanan protokol töreninde ilerideki projeler hakkında da fikir alış verişinde bulunuldu.


Protokolün girişimci gençlere büyük fırsatlar sunacağını dile getiren Rektör Pınarbaşı, “Üretici fikirleri olan üniversite öğrencisi ya da mezunlarımızı her alanda elimizden geldiğince her zaman destekliyoruz. Geçtiğimiz süreçte de yine bu amaçla ’Bu Fikirde Gelecek Var’ adıyla, dereceye girenlere çeşitli ödüllerin de verildiği girişimci gençlerimize yönelik bir yarışma düzenlemiştik. Yine birçok öğrencimiz TÜBİTAK destekli projeler yürütüyor. Bunların hepsi bizim için çok kıymetli çalışmalar. Bugün de aynı amaçla ANSİAD ile güzel bir işbirliğine gittik. Bu projenin de çok faydalı işlere vesile olacağına canı gönülden inanıyorum” dedi.


Benzer duygularla iş birliğine gittiklerini ifade eden ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akay Akıncı da işbirliği protokolü sayesinde girişimci gençler ile iş insanlarının buluşacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:27
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