Alkolün etkisiyle otomobil ile 4 metre yükseklikten düştüler

Samsun’da alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi, sürücünün otomobilin hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten düştü. Takla atan otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yaralanırken, 1 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Derecik Mezarlığı yan tarafından bulunan boş alanda meydana geldi. İddiaya göre, 34 SZ 3929 plakalı otomobil içerisinde oturan sürücü Şahin V. ve yanında bulunan İdris K. bir miktar alkol aldıktan sonra bulundukları yerden gitmek istedi. Otomobili çalıştıran Şahin V. otomobilin kontrolü kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Yüksekten düşen ve ters dönen otomobil içerisinde bulunan Şahin V. ve yanındaki İdris K. araç içinde sıkıştı. İdris K. otomobilin içerisinde 112 ve polis ekiplerini aradıktan sonra kaza yerine gelen ekipler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından Şahin K. otomobil içerisinden çıkarılarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İdris K. ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Aracın içinden ise alkol şişeleri çıktı.

“Beraber alkol aldık. Arkadaş vitese taktı, sola döneceğine düz gitti”

Kaza anını anlatan İdris K., “Beraber alkol aldık. Otomobille hareket edecektik. Arkadaş vitese taktı, sola döneceğine düz gitti ve yükseklikten aşağıya düştük” dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.