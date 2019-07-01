0553 313 94 23

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 50 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

Konya'da uygulama noktasında durmayarak kaçan otomobil sürücüsü, yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı- Trafiği tehlikeye atan alkollü sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:18
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 50 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonrası yakalandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Dr. Halil Ürün Caddesi'nde denetleme yapan trafik polisleri, 68 FL 022 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kovalamaca sırasında sol ön lastiği patlayan otomobili yaklaşık 50 kilometrelik takibin ardından Sancak Mahallesi Dönerli Sokak'ta durdurdu.

Ekipler, alkollü olduğu belirlenen ve polise direnen sürücü İsmail Y'yi gözaltına alabilmek için biber gazı kullandı. Biber gazının etkisiyle gözleri yanan şüphelinin ricası üzerine bir polis, cami şadırvanında sürücünün yüzünü yıkadı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü İsmail Y'ye bazı vatandaşlar, "Senin gibiler yüzünden aileler perişan oluyor." diyerek tepki gösterdi.

Ehliyetsiz olan İsmail Y'nin 0,66 promil alkollü olduğu belirlendi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücüye, "alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak", "dur ikazına uymamak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "makas atmak" suçlarından toplam 11 bin lira para cezası kesildi.

Trafikten men edilen otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:18
  1. alkollü sürücü
  2. Konya
  3. para cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kritik karar! Dizel araçlara yasak başladı
    1. Kritik karar! Dizel araçlara yasak..
    2. Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alım..
    3. (Özel) Başkentin yanı başındaki yaban..
    4. Talas Bulvarı’ndaki kazada otomobiller..
    5. Başkentin "Çelik" sporcusunun hedefi..
    6. Ahmet Kaya'nın bu açıklamalarına..
    7. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    8. Ülke şokta! Korkunç kazada 33 kişi can..
    9. Maaşlı çalışanken milyonluk şirket..
    10. Doğu'daki 6 ilde hava sıcaklığı..
    11. Başkan Erdoğan asfalt olmayan yolun..
    12. ASELSAN üretti! TSK'dan tam not aldı
    13. Azerbaycan'da 43. Dünya Miras Komitesi..
    14. Çalıştığı iş yerinin kasasını böyle..
    15. Geleceğin aşçıları Kocasinan’da..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    17. Şifa verdikleri "porsuk"tan ayrılmak..
    18. 14 kadın sürücü AB projesiyle..
    19. Ejder meyvesi çiftçinin yeni geçim..
    20. Perakende sektörü, teknolojik..
    21. Yazın kulak sağlığınızı korumak için 4..
    22. Haziran ayı üretici ve market fiyatları
    23. 17’inci yüzyıldan günümüze uzanan..
    24. Sıcakların kavurduğu Katar'da kuşlar..
    25. Ülkü Ocaklarından "Vatan Yahut..
    26. Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık..
    27. Yerli üretim için 200 milyon liralık..
    28. Mikrodalga fırında kuruyemiş kavurmak..
    29. Köpeğe çarpmamak direksiyonu kırdı,..
    30. “Robotik Kodlama” eğitimi alan..
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler