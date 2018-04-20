Alkollü sürücünün şehit ettiği polisin hatırası yaşayacak

Gülay'ın mesai arkadaşları, İl Emniyet Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında, Hacıemin Mahallesi'ndeki alana fidan dikti.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, şehit polis memuru Gülay'a Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı ve sabır diledi.

Polislerin terörle mücadelede, suçluların yakalanması, yargıya teslim edilmesi ve suçun önlenmesi aşamasında çok kritik görevleri olduğuna dikkati çeken Memiş, "Gülay'ın şehit olduğu olayla ilgili yargılama hala devam ediyor. Gümüşhane Valisi olarak konuyu yakından takip ediyorum." dedi.