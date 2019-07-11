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Alkollü sürücünün makas atma sevdası taklayla son buldu: 1 yaralı

Bayrampaşa Hal Yolu’nda alkollü olduğu ve makas attığı ileri sürülen sürücü, arkadan seyir halindeki araca çarptı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 03:24
Alkollü sürücünün makas atma sevdası taklayla son buldu: 1 yaralı

Bayrampaşa Hal Yolu’nda alkollü olduğu ve makas attığı ileri sürülen sürücü, arkadan seyir halindeki araca çarptı. Her iki araçta takla atarken, kazada bir kişi yaralandı.


Kaza, saat 00.30 sularında Bayrampaşa Hal Yolu Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak Aksaray istikametine seyir halinde olan Özcan G. yönetimindeki 34 LH 9286 plakalı otomobil, aynı yönde önünde seyreden Murat Gülgönül idaresindeki 34 AF 6507 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.


Emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu


Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç önce yol kenarındaki levha direğine çarptı sonra da takla atarak çimenlikteki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Özcan G., idaresindeki otomobil ise yaklaşık yüz metre sürüklendikten sonra ters döndü. Kazada alkollü olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü Özcan G., yaralanırken, ticari araç sürücüsü Murat Gülgönül ise emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtardı.


Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.


Kaza nedeniyle, trafikte kısa süreli bir aksama olurken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 03:24
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