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Alkollü sürücülere ceza yağdı

Niğde’de polis ekipleri alkollü sürücülere yönelik yaptığı denetimde 33 araca 33 bin 85 lira ceza yazarken, 8 araç ise trafikten men edildi.

23 Temmuz 2019 Salı 14:19
Alkollü sürücülere ceza yağdı

Niğde’de polis ekipleri alkollü sürücülere yönelik yaptığı denetimde 33 araca 33 bin 85 lira ceza yazarken, 8 araç ise trafikten men edildi.


Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 13 ekip ve 26 personel ile alkol denetimi uygulaması yapıldı. 488 araç ve sürücüsü kontrol edildiği uygulamada 7 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 11 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 4 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan ve diğer kanun maddelerinden 6 araç olmak üzere 33 araca 33 bin 85 lira ceza, 8 araç ise trafikten men edildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:19
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