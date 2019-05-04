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Alkollü sürücüden şaşırtan tepki: Bir dahakine durmam

Antalya'da alkollü araç kullanan Yüksel D., aracını Konyaaltı Belediye başkanlık makamının kapısının önüne park etti. İfade için karakola götürülen alkollü sürücü "Ben isteyerek durdum. Bir dahaki sefere durmam" dedi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:50
Alkollü sürücüden şaşırtan tepki: Bir dahakine durmam

Olay, saat 23.00 sıralarında Kuşkavağı Mahallesi’nde bulunan Konyaaltı Belediyesi Binası önünde meydana geldi.

Alkollü sürücü, kamyonetini başkanlık makamının önüne park etti

Alkollü sürücü Yüksel D., iddiaya göre 07 FKY 52 plakalı kamyonetine binerek Konyaaltı Belediyesi önüne geldi. Binaya araç girişini engelleyen bariyerlerin yanında bulunan yeşillik alandan geçen Yüksel D., kamyonetiyle ilerlemeye başladı. Başkanlık makamı kapısının önüne kadar aracıyla gelen sürücüyü belediyenin güvenlik görevlileri durdurdu. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonetin anahtarını alarak trafik polislerini bekledi.

Sosyal medyadan gönderme

Trafik polisleri Yüksel D.’nin 1.58 promil alkollü olduğunu belirledi. Alkollü sürücüye 1002 TL ceza kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Yüksel D., ifade için polis merkezine götürülürken, "Ben isteyerek durdum. Bir dahaki sefere durmam" dedi. Yüksel D.’nin sosyal medya hesabından ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e gönderme yaparak 'Hangi kahveye girdik de sandalye bacağı yemedik sen de vur en son Esen başkan' paylaşımı yaptığı görüldü.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:50
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