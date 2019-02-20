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Alkollü sürücü uygulama yapan polisepikabıyla çarpıp kaçtı

Adana’da uygulama yapan polislere ve bir vatandaşa pikabıyla çarpan alkollü sürücü kısa süre içerisinde yakalandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 23:17
Alkollü sürücü uygulama yapan polisepikabıyla çarpıp kaçtı

Adana’da uygulama yapan polislere ve bir vatandaşa pikabıyla çarpan alkollü sürücü kısa süre içerisinde yakalandı.



Olay, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptığı sırada o bölgeden geçen Osman Gazi Davran (21), kullandığı 01 HZ 259 plakalı pikabını polislerin üzerine sürerek bir polis memuruna ve sivil vatandaşa çarptı. Davran polise ve vatandaşa çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.



Polis memuru ile vatandaş sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Alkollü sürücü ara sokaklarda yakalandı


Bölgede yoğun çalışma başlatan polis ekipleri, Yurt Mahallesi ara sokaklarında 01 HZ 259 plakalı otomobili terk edilmiş halde buldu. Bunun üzerine aracın bulunduğu bölgede çalışmalara ağırlık verilirken sürücüde saklandığı yerde kısa sürede içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan Davran emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 23:17
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