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Alkollü sürücü polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Ankara'da otomobiliyle ağaca çarparak yaralanan alkollü sürücü 112 Acil Servis görevlileri ile polis ekiplerine tepki göstererek tedaviyi reddetti- İlk yardım ekiplerinin taktığı boyunluğu çıkarıp yere atan ve görevlilere hakaret eden sürücü gözaltına alındı

20 Aralık 2018 Perşembe 06:50
Alkollü sürücü polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

ANKARA (AA) - Ankara'da kullandığı otomobille ağaca çarparak yaralanan alkollü sürücü polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, M.S. idaresindeki 06 AP 1569 plakalı otomobil, Anıtkabir'in İller Caddesi girişinde kaldırıma çıkarak bir ağaç ile yön levhasına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağaç ve yön levhası yol kenarına devrilirken araç sürücüsü M.S. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri M.S'ye ilk müdahaleyi yaparken olası bir kafa travmasına karşı boyunluk taktı.

Alkollü olduğu belirlenen M.S, ilk yardım ve polis ekiplerine zorluk çıkararak tedaviyi reddetti.

Boyunluğu çıkarıp yere atan ve görevlilere hakaret eden sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 06:50
  1. acil servis
  2. alkol
  3. Ankara
  4. kaza
  5. polis
  6. trafik

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