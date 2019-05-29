Alkollü sürücü polis otosuna çarptı

BURDUR (AA) - Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafik polisi otosuna çarptı. Sezgin Turhan, idaresindeki 07 D 1254 plakalı otomobil, Oluklaraltı Caddesi'nde trafik ekiplerinin aracına çarptıktan sonra tarihi Mısırlar Evi'nin duvarına çarparak durabildi. Turhan'a yapılan alkol kontrolünde 216 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün olay yerindeki rahat tavırları kameraya yansıdı. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.







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