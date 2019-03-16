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Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Ankara'da sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, park halindeki 4 araca çarparak maddi hasara neden oldu

16 Mart 2019 Cumartesi 06:36
Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

ANKARA (AA) - Ankara'da sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören Fatih Caddesi'nde seyir halinde olan O.Y'nin idaresindeki 06 BIN 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Söz konusu araç daha sonra yol kenarında park halinde duran 35 TY 254, 06 FA 5253, 06 FH 3292 ve 06 T 2655 plakalı otomobillere çarptı.

Kazanın sesine uyanan park halindeki araç sahipleri, otomobillerinin yanına gelerek polis ekiplerinin çalışmalarını takip etti.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü O.Y, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza nedeniyle 5 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 06:36
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