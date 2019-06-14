0553 313 94 23

Alkollü sürücü mahalleliyi ayağa kaldırdı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde alkollü sürücü gece geç saatlerde kaza yaparak vatandaşı korkuttu.

14 Haziran 2019 Cuma 13:45
Alkollü sürücü mahalleliyi ayağa kaldırdı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde alkollü sürücü gece geç saatlerde kaza yaparak vatandaşı korkuttu.


Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde dün gece geç saatlerde bir patlama sesiyle sokağa çıkan mahalle sakinleri bir aracın kaza yaptığını gördü. Yıldırım Kürekçi’nin hakimiyetindeki 67 YC 696 plakalı araç virajı alamayarak önce kepenklere ardından bahçe kapısına vurarak durabildi. Alkollü sürücünün yaptığı gürültüye uyanan vatandaş hemen 112 Acil servisi ve Jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine intikal eden ambulans ile ilk müdahalesi yapılan Kürekçi, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili olarak tahkikat başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısırlı uzmanlar Bahreyn'deki çalıştaya çekinceli yaklaşıyor
    1. Mısırlı uzmanlar Bahreyn'deki..
    2. Oto hırsızı sevgililer güvenlik..
    3. Konuralp’de yüksek katlara ilişkin..
    4. Jandarmanın Doğu Karadeniz’de gururu..
    5. Marka değerini en çok artıran şirket..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
    7. Polis Akademisi davasında ceza yağdı
    8. Bingöl’de öldürülen dev yılan..
    9. BM'den İdlib'e insani yardım
    10. Düzce Belediyesi zarar eden et..
    11. 730 okulda 188 bin 116 öğrenci..
    12. Jandarma 180’nci yılını kan bağışı..
    13. Aynı anda karaciğer nakli yapılan 5..
    14. Tırın taşıdığı dev mermer blok..
    15. Başkan Deniz’den eğitim yılının sona..
    16. BAKKA çalışanlarına takım çalışması..
    17. Sağlık Sen’den Hak-İş’in yürüyüşüne..
    18. Gaziantep Kolej Vakfı’nda karne coşkusu
    19. Evrim Karayel: "Hem yerli hem de..
    20. Erzurum Valisi Okay Memiş: “İçimizde..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...