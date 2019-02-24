Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı

Kahramanmaraş’ta alkollü sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yer alan kavşakta meydana geldi. Hüsamettin K. idaresindeki 46 AAS 981 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Kamil Akdağ’ın kullandığı 46 HU 853 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle, Kemil Akdağ’ın otomobili de önünde bulunan 46 AP 985 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yapılan testte 1.01 promil alkollü çıkan Hüsamettin K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kırmızı ışıkta bekleyen diğer bir sürücü ise,“Normal bir hızla geldik, kırmızı ışıkta duruyorduk, arkadaş da yanımızdaydı zaten, içinde çocuklar vardı. Arkadan bayağı hızlı geliyordu, ben sağa geçince, fren sesini de duydum. Bana vurmadı, bu arabaya çarptı. Ama çok hızlıydı, bildiğin gibi değil. Böyle bir sürat yoktu” dedi.