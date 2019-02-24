0553 313 94 23

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı

Kahramanmaraş’ta alkollü sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

24 Şubat 2019 Pazar 15:24
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı

Kahramanmaraş’ta alkollü sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, gece yarısı Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yer alan kavşakta meydana geldi. Hüsamettin K. idaresindeki 46 AAS 981 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Kamil Akdağ’ın kullandığı 46 HU 853 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle, Kemil Akdağ’ın otomobili de önünde bulunan 46 AP 985 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yapılan testte 1.01 promil alkollü çıkan Hüsamettin K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kırmızı ışıkta bekleyen diğer bir sürücü ise,“Normal bir hızla geldik, kırmızı ışıkta duruyorduk, arkadaş da yanımızdaydı zaten, içinde çocuklar vardı. Arkadan bayağı hızlı geliyordu, ben sağa geçince, fren sesini de duydum. Bana vurmadı, bu arabaya çarptı. Ama çok hızlıydı, bildiğin gibi değil. Böyle bir sürat yoktu” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 15:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keleş: “Su kaybı yüzde 10’un altına düştü”
    1. Keleş: “Su kaybı yüzde 10’un altına..
    2. İstanbul'da dehşete düşüren olay!..
    3. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    4. Taner Öcal: “Oyuncularımız 1. Lig..
    5. TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 0 -..
    6. İstanbul’da 199 farklı noktada 1 ton..
    7. Fenerbahçe, ilk kez bir derbiye küme..
    8. AKOM 7 bin 83 personel, bin 357 araçla..
    9. Bolu’da, 12 işçinin zehirlendiği tavuk..
    10. Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden..
    11. Işık, tarım kredi borçlarının..
    12. Beyaza bürünen Ambarlı Limanı’ndaki..
    13. Bingöl için üretiyorum projesi..
    14. TFF. 3. Lig: Van Büyükşehir..
    15. Lösemiye yenik düşen genç dansçı son..
    16. Lider Bayburt 3 puanı 2 golle aldı
    17. Tuna: "’Koltuk olmazsa ölürüz’ diyen..
    18. Kırklareli'nde eğitime kar engeli
    19. 2053 işitme engelli işaret dili ile..
    20. Tüm dünya canlı izlemişti! 11 Eylül'ün..
    21. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu
    22. Erdoğan başbakanken açılmıştı! Sular..
    23. Ukrayna’da 2 dağcı donarak öldü
    24. Elazığ’da Mısır’daki idamlara tepki
    25. Şahinbey belediyesi sosyal tesis ağını..
    26. Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ..
    27. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    28. Futbol: TFF 3. Lig
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki için..
    30. Helal Turizm Çalıştayı
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı