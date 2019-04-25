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Alkollü şahıs önce evini yaktı sonra polise teslim olmamak için içeriden çıkmadı

Adana’da ailesiyle tartışan alkollü şahıs oturdukları evi yanıcı madde ile ateş verdi.

25 Nisan 2019 Perşembe 03:47
Alkollü şahıs önce evini yaktı sonra polise teslim olmamak için içeriden çıkmadı

Adana’da ailesiyle tartışan alkollü şahıs oturdukları evi yanıcı madde ile ateş verdi.Alkollü şahıs evini yaktıktan sonra polise yakalanmamak için evin giriş kısmında saklanırken yangına müdahale eden itfaiye erleri tarafından dışarı çıkarıldı.



Olay, Seyhan İlçesine bağlık Sakarya mahallesi 55002 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı alkollü olan Ferhat T. ailesiyle tartışma başladı. Tartışma sonrasında Ferhat T.’in ailesi karakola giderek şikayetçi oldu. Bu sırada evde tek kalan Ferhat T. yanıcı madde dökerek evi ateşe verdi.Ailenin şikayeti üzerine Ferhat T.’yi evden almaya giden polis ekipleri evin yandığını gördü ve durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine bildirdi.



Evini yaktı, polise yakalamamak için dışarı çıkmadı


Oturduğu evi ateşe veren Ferhat T. polise yakalanmamak için evin giriş kısmında alevlerin yükselmesine rağmen saklandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ardından evin içerisine soğutma çalışması yapmaya giren itfaiye ekipleri evin girişinde saklanan Ferhat T.’yi dışarı çıkarttı.



Canının derdini unuttu gazetecilere saldırdı


Dumandan etkilenen Ferhat T. ambulansa bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya çalıştı ancak polis ve itfaiye ekipleri durumu engel oldu. Daha sonra gözaltına alınan Ferhat T. tedavisi yapılmak üzere Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 03:47
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