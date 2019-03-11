0553 313 94 23

Alkollü kadın barınağı basıp tüm köpekleri serbest bıraktı

Bodrum’da hayvan barınağına sabah saatlerinde giren alkollü bir kadın barınak görevlisine saldırıp, köpeklerin bulunduğu kafeslerin kapılarını açtı.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:41
Alkollü kadın barınağı basıp tüm köpekleri serbest bıraktı

Bodrum’da hayvan barınağına sabah saatlerinde giren alkollü bir kadın barınak görevlisine saldırıp, köpeklerin bulunduğu kafeslerin kapılarını açtı. Barınaktan kaçan yaklaşık 100 köpekten 60 tanesi bulunurken, 40 köpeğin ise arandığı öğrenildi.


Sabah saatlerinde Bodrum Belediyesine ait torba hayvan barınağına gelen A.B. isimli alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, önce barınak görevlisi Mustafa Bulut’a saldırdı. Barınağın kapısını taşla kıran kadın daha sonra sokak köpeklerinin bulunduğu kafeslerin kapısını açtı. Bir yandan görevliye taş ve sopayla saldıran kadın diğer yandan da köpeklerin bulunduğu kulübelere girerek tüm köpekleri dışarı çıkarttı. Yaklaşık 100’e yakın köpek barınaktan kaçarken barınak yetkilisi Bulut olayı polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Barınak çalışanları ise teyakkuza geçerek köpekleri toplamaya başladı. Yaklaşık 60 köpeğin toplandığı 40 kadar köpeğin ise halen arandığı öğrenildi. Saldırgan köpeklerin kafeslerine gelmeden müdahale edilen kadının ise serbest bırakıldığı ifade edildi.


Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan yardımcısı Niyazi Atare ise sabah saatlerinde böyle bir olayın yaşandığını belirterek, "Sabah saatlerinde bir kadın barınağa girerek görevlimize saldırdı. Köpeklerin bulunduğu kafeslerin kapılarını açarak köpekleri salı verdi. Polis ekipleri ve zabıta ekipleri olaya müdahale etti. Çok sayıda köpek barınaktan kaçtı. Ekiplerimiz köpeklerin çoğunu yakalayarak barınağa geri getirdi. Saldırgan köpeklerin kafeslerini açmadan kadın barınakta etkisiz hale getirildi. Belediye olarak konunun takipçisiyiz ve kadından şikayetçiyiz" dedi.


Öte yandan akıl almaz olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının taşla kapıyı kırmaya çalışması ve daha sonra köpekleri serbest bırakması ise saniye saniye güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brezilya'da aşırı yağışlar 7 can aldı
    1. Brezilya'da aşırı yağışlar 7 can aldı
    2. Hindistan-Pakistan geriliminde çok..
    3. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    4. Kar kütlesi araca zarar verdi, bir..
    5. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı..
    6. Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi..
    7. Üvey annesini başını keserek öldüren..
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası..
    10. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun..
    11. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    12. Kılıç’tan 12 Mart mesajı
    13. Başkan Kutlu’dan İstiklal Marşının..
    14. Osmangazi’de su kesintisi
    15. Kazayı izlerken kaza yaptılar
    16. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    17. Kayıp keçileri jandarma buldu
    18. 5 yaşında muhtar adaylığını açıkladı!..
    19. Enerji Bir-Sen’den GMİS Üzülmez..
    20. Başkan Sekmen: “Bu kardeşlik ortamını..
    21. Darbe bildirisinde imzası bulunan..
    22. Ülke şokta! 5,5 ile sallandı
    23. Genç iş adamları eğitim programı sona..
    24. PTT dağıtım ve toplama merkez..
    25. Vali Pekmez İstiklal Marşının kabulü..
    26. Spor inovasyonu programında,..
    27. İsrail'de her 66 saniyede bir..
    28. Büyükşehir kentin tarım sektöründe de..
    29. AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr...
    30. TSK'da bir ilk! Uzaktan müdahale..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!