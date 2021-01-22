Alkol ve sigara aşının etkisini azaltıyor

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19 ve geliştirdiği komplikasyonlar bakımından alkolün ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi. Oğuztürk, "Aşı, bağışıklık sisteminde virüse karşı güçlü bir bağışıklık mekanizmasının oluşmasına neden olacak. Ama maalesef alkol aşının bu etkisinin azalmasına sebep oluyor. Bunu net olarak ifade etmek gerekiyor. Alkol sadece Kovid-19 aşısı için değil, bütün aşılar için negatif bir etki oluşturuyor. Rus yetkililer de Sputnik 5 aşısının öncesinde ve sonrasında da alkol alınmaması konusunda uyarı yaptı. Bu konuda bilimsel verilere de sahibiz. Bu anlamda, aşılanacakların aşıyı yaptırmadan önce ve aşıyı yaptırdıktan belli süre sonra kesinlikle alkolden uzak durması gerekiyor" dedi.



Oğuztürk, alkolün aşıya vereceği zararı şöyle anlattı: "Aşı öncesi ve sonrasında alkol kullanılmaması; antikor düzeyi oluşturarak savaşçı elemanların daha sonra bizim virüsle karşı karşıya kaldığımız zaman savaşmasına katkı sağlayacak bir düzeyde artmasını sağlıyor. İşte bu elemanların, savaşçı elemanların yeterli düzeyde oluşmasını engelleyecek bir negatif etkisi oluyor alkolün. Bu anlamda aşı yaptıracak olan kişilerin aşıdan azami derecede faydalanmaları için yeterli antikor seviyesinin oluşması için aşı yaptırmadan önce ve sonrasında kesinlikle alkolden uzak durmaları gerekiyor. Alkolün tamamen bırakılması en doğru yol. Ama olmuyorsa aşıdan 10 gün öncesi ve 1 ay sonrası kesinlikle alkole yaklaşılmaması şart. Kesinlikle alkolden uzak durulması gerekiyor."



Sigara bağışıklığı baskılar



Oğuztürk, sigara kullanan kişilerde de Kovid-19 aşısının etkisinin azalacağını belirterek, "İnsan vücudunun her bölgesine zarar veren sigara da antikorların oluşmasına negatif etkisi yapıyor. Oluşmuş olan bağışıklığın da baskılanmasına sebebiyet verebiliyor. Bu da aşının hem faydasına hem de hastalıklara tekrar yakalanmaya davetiye çıkarıyor. Koronavirüsün yıkıcı etkilerinden, hasarlarından korunmak hem de salgından kendimizi kurtarmak için aşı yaptığımız dönemde bu iki zararlıdan da uzak durmamız kesinlikle şart" dedi.