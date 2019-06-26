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Alkol kontrolünde uyuşturucu testi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, artık alkol kontrollerinin yanı sıra şüphelendikleri sürücüler üzerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde testi de yapmaya başladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:52
Alkol kontrolünde uyuşturucu testi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, artık alkol kontrollerinin yanı sıra şüphelendikleri sürücüler üzerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde testi de yapmaya başladı. Bugün başlanan uygulamayla yapılan test pozitif çıktığında sürücünün 5 yıl sürücü belgesine el konulacak ve 5 bin 167 lira para cezası kesilecek.


Toplumsal bir sorun olan uyuşturucu kullanımı ile mücadele edilmesi noktasında trafik görevlilerinin de bu soruna müdahale edebilmesi için uyuşturucu test cihazı (UTC) ve kiti gönderildi. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de İsmet İnönü Bulvarı Park Kavşağında uygulama yaparak, yeni gelen cihazı ilk kez test etti. Uygulama noktasında durdurulan şoförler önce alkol kontrolünden geçirilirken, durumundan şüphelenilen bir kişi de uyuşturucu ve uyarıcı madde testine tabi tutuldu. Yapılan test sonucunda sürücüde sorun çıkmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden Ekipler Amiri Komiser Yardımcısı Ömer Kızoğlu, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/8 maddesinde, uyuşturucu ve uyarı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağına ilişkin yaptırımlar Karayolları Yönetmeliği’nin 97’nci maddesinde ise trafik görevlilerince sürücülerine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik işlemler usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu kapsamda kanunun uygulanmasına yönelik olarak Genel Müdürlüğümüzce toplumsal bir sorun olan uyuşturucu kullanımı ile mücadele edilmesi noktasında, 7/24 esasına göre sürekli sahada olan trafik görevlilerimizin bu sorunla mücadelede ve trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra sorumluların tespit edilmesinde ilgili birimlere destek şube müdürlüğüne denetimlerde kullanmak üzere uyuşturucu test cihazı ve kiti gönderilmiştir" dedi.



5 yıl ehliyete el konulacak, 5 bin 167 lira ceza kesilecek


Uyuşturucu testini herkese uygulamayacaklarını belirten Kızoğlu, "Alkol kontrolleri sırasında sürücüde anlamsız beyanlar, talimatları anlamada güçlük çekme, tepkisizlik, sinirlilik, saldırganlık, terleme, kaşıntı, gözlerde kızarıklık gibi şüpheli durumlarda uygulanacak testin sonucu pozitif çıkması halinde alınan rapor veya test uygulanmasını kabul etmeyen sürücüler için ret çıktısı sürücüye imzalatılarak mahalli zabıta ekiplerince en yakın adli tıp kurumuna, adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarına götürülecektir. Doğrulama testi için gereken numunelerin sağlık kuruluşlarınca en kısa sürede alınması gerekmektedir. Uygulanan test sonucunun pozitif çıkması durumunda 5 yıl süre ile sürücü belgesi geri alınarak, 5 bin 167 lira idari para cezası kesilecek. Kontrol noktasına alınan tüm araç sürücüleri üzerinde alkol kontrolü yapılarak, durumundan şüphe edilen sürücüler üzerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde denetimleri istisnasız olarak yapılacak" diye konuştu.


Uyuşturucu ve uyarıcı madde testine giren sürücü Mital Uluğ ise ilk başta tedirgin olduğunu kaydederek, "Ancak bizde çok şükür zaten öyle bir şey olmaz. İlk defa böyle bir uygulamayla karşılaşıyorum. Daha önce alkol uygulamaları oluyordu, onu hep görüyorduk ama uyuşturucu uygulamasını ilk defa görüyorum. İnşallah Türkiye’nin her yerinde bu uygulamalar olur. Çok güzel uygulama" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:52
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