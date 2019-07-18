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Alkol denetimlerinde 6 bin 592 araç trafikten men edildi

18 Temmuz 2019 Perşembe 23:01
Alkol denetimlerinde 6 bin 592 araç trafikten men edildi

ANKARA (AA) - Ülke genelinde eş zamanlı yapılan alkol denetimlerinde 6 bin 592 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 6 ayında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kusuru ile kazaya sebebiyet veren sürücülerin yüzde 1,4'ünün alkol etkisi altında bulunduğu tespit edildi.

Aynı dönemde yapılan alkol denetimlerinde 3 milyon 145 bin 906 araç sürücüsü teste tabi tutuldu.

Trafik güvenliğini sağlamak, alkollü araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek için 13 ve 17 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde alkollü araç kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 80 bin 44 araç ile sürücü denetlendi.

Bu sürücülerden bin 323'ünün alkol, 18'in de uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Denetimler sonucunda 6 bin 592 araç trafikten men edildi, bin 366 sürücüsü belgesi geri alınırken, 7 bin 119 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak, sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve gerçekleştirilen bu denetimlerin ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak belirlenen aralıklarla sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 23:01
  1. "Alkol Denetimleri"
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. trafikten men

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