0553 313 94 23

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindealkollü olduğu iddia edilen 42 yaşındaki Ramazan K.

08 Mart 2019 Cuma 07:48
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindealkollü olduğu iddia edilen 42 yaşındaki Ramazan K., yolun ortasında yattığı esnada kendisini fark etmeyen bir çekici aracın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.



Kaza gece saat 01.00 sıralarında D-130 karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sarhoş olduğu öğrenilen Ramazan Karakaş (42), D-130 karayolu üzerinde yolun ortasında yere yattı. Bu esnada İzmit istikametinden Yalova istikametine doğru seyir halindeki Ozan O. (25) idaresindeki 77 AAH 909 plakalı çekici ise yerden yatan Karakaş’ın üzerinden geçti. Kaza sonrası bir şeye çarptığını fark eden Ozan O.kullandığı çekiciyi yolun kenarına çekti. Bir hayvana çarptığını düşünen talihsiz sürücü, yerde cansız bir şekilde yatan Karakaş’ı görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Ramazan Karakaş’ın hayatını kaybettiğini belirtti. Karakaş’ın cesedi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan çekici sürücüsü Ozan O. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 07:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara yollarında durum
    1. Kara yollarında durum
    2. Osman Urgun TRT Yönetim Kurulu üyesi..
    3. Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır’da yer..
    4. Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye..
    5. Erkan Durdu kimdir nerelidir? Resmi..
    6. Yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu..
    7. Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak..
    8. İstanbul'da patlama: Ortalık savaş..
    9. Esenyurt’ta doğalgaz patlaması
    10. Türkiye'nin gurur haritası düşmanı..
    11. 08.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. İngiltere'den İran'a karşı "diplomatik..
    13. Alkol alıp yolun ortasında sızınca..
    14. Kızı ve damadının terk ettiği engelli..
    15. Esenyurt’ta bir lokantada patlama..
    16. Regaip Kandili coşkusu! Camiler doldu..
    17. Ankara'da korkutan yangın
    18. Trump'a bir şok daha! O isim için 47..
    19. ABD yönetiminden skandal! Mısır'daki..
    20. İstanbul'da bugün bu yollara dikkat!..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur
    Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur