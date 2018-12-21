Alkol alan Afganlılar arasında cinsel taciz kavgası! 1 kişi hayatını kaybetti

İddiaya göre, Balıkesir merkez Mirzabey Mahallesi, Burcu Sokak'ta meydana gelen olayda Mahmod H., Mahmood M., Aman M., Moharrem R. ve G. Almitu'nun evine gelen Asıf H., Saeıd A.V. ve R.Q. isimli şahıslar alkol aldı.

Alkolün etkisiyle şahıslar 16 yaşındaki R.Q.'ya cinsel tacizde bulundu.

Bu anların sosyal medyada paylaşacağı iddia edilirken, tacizi engellemek isteyen Asıf H., Mahmod H. ve Saeıd A.V.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Bıçaklanan şahıslardan Mahmod H. olay yerinde hayatını kaybederken Saeıd A.V. ise hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri titiz bir operasyonla cinayeti işleyen Asıf H.'yi saklandığı evde yakaladı.

Adliyeye çıkarılan Asıf H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişinin sorgusu ise sürüyor.