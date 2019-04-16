Alkol alan 3 arkadaş arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde alkol aldıkları iddia edilen üç arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Kazak Gölü Mesire Alanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere, alkol aldıkları iddia edilen 3 arkadaş aralarında tartışma yaşandı. Sebebi bilinmeyen tartışma sonucu üç kişilik gruptan Emircan E., üzerinde taşıdığı silahı ile arkadaşları Berkay T. ve Mesut H.’ye ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar olayı polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Berkay T. ve Mesut H.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ciddi olduğu öğrenilen Berkay T., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine gönderilirken, Mesut H. ise Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Berkay T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adamın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bir arkadaşını yaralayan, bir diğer arkadaşının da ölümüne sebep olan Emircan E., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emircan E. Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.