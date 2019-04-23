Alkışlar minik satranççılara

Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 40. Geleneksel Satranç Turnuvası’nda kategorilerinde dereceye giren 48 sporcu, turnuva sonrasında düzenlenen ödül töreninde haklı gurur ve mutluluğu birlikte yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği’nin ortak organizasyonuyla düzenlenen 40. Geleneksel Satranç Turnuvası’nda 12 farklı kategoride dereceye giren 48 sporcu, ödül kürsüsü mutluluğu yaşadı. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen ödül törenine Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Ermeydan ile Mehmet Ali Korkmaz, Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek ile çok sayıda satranç antrenörü, hakemi ve sporcu velisi şampiyonların sevincini paylaştı.

Velilerimize özel bir teşekkür borçluyuz

Geleneksel 23 Nisan Satranç Turnuvası Ödül Töreni’nde katılımcı sporcular ve sporcu velilerine yönelik bir konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin sosyal gelişimi adına kültürel, sportif ve sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.Başkan Yardımcısı Ermeydan, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 40. Geleneksel Satranç Turnuvası’na katılan tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Belediyemiz, çocukların ve gençlerin sosyal gelişimi adına kültürel, sportif ve sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edecek. Bu organizasyonunun düzenlemesinde emeği geçen tüm paydaş kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.