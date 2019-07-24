Alkışlar Afganlı minik yüreklere

Aziziye Gençlik Merkezi’nin misafiri olan Afganlı Minik Yürekler, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin yapıldığı tarihi binayı ziyaret ederek, en az Türkler kadar duygulu anlar yaşadı.

Erzurum Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü’ne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi, insan odaklı çalışmalarına devam ediyor. 23 Temmuz Erzurum Kongresinin100’üncü yıl dönümü sebebiyle Afgan çocukları Kongre binasına götüren Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri,Milli Birlik ve Beraberlik ruhunu anlattı. Gençlik Liderleri nitelikli bir çalışmaya imza atmanın ve önemli bir farkındalık oluşturmanın önemini anlattı.

Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu öncülüğünde 1 yıla yakın süredir sığınmacı ve dezavantajlı gençlerle ilgilenen Gençlik merkezi gençlerin sosyal uyum kazanmasını hedefliyor.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Tarihi Kongre binasında gençlere Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatımı yapan Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu ile gençlik çalışanı İrfan Akkuş her ülkenin zor zamanları olduğunu ve bu zor zamanlarda tepeden tırnağa tek yumruk olmanın öneminden bahsederek, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan bir çok ilden katılan delegelerin almış oldukları milli mücadeleyi ateşleyen önemli kararların öneminden bahsettiler.

ÜLKENİZ İÇİN , ÜLKEMİZ İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIN

Afganlı çocuklarla hasbihal eden Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, “Çocuk yaşta ülkenizden göç etmek zorunda kaldınız.Artık gençliğe geçiş aşamasında olmakla birlikte hedeflerinizi belirleyip ülkeniz için , Türkiye için ve en önemlisi yüce dinimiz ile Müslümanlar için en hayırlı insan olmayı hedeflemeniz gerekiyor” diye konuştu.

İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

İnsan odaklı çalışmalarının daha önce Maksutefendi Mahallesi , Sanayi Mahallesi ve Gölbaşı Mahallelerinden başlayarak sığınmacı çocuklarımızla devam ettiğini belirten Taşkesenlioğlu Aziziye Gençlik Merkezinde sevgi evleri ile dadaşkentteki gençlerimize hizmetimizle çocuklarımızın iyi bir birey olmaları için çaba sarf etmeye devam edeceklerini vurguladı.

GENÇLİK MERKEZİ GENÇLERİN MERKEZİ OLDU

Bir yıl önce resmi açılışı yapılan Dadaşkentte bulunan gençlik merkezi adeta gençlerin merkezi olma yolunda ilerliyor.Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi kapsamında Basketbol, Voleybol , Masa TenisiTaekwondo gibi spor branşlarıyla hizmet eden gençlik merkezi Gitar, Bağlama, Ney, Halk Oyunları atölyeleriyle de adeta gençlerle dolup taşıyor. Kişisel gelişim söyleşilerinde Kudüs ve Mescidi Aksa anlatılan gençler yeni başlayacak olan tarih söyleşileriyle şuurlu bir gençlik olma yolunda kendilerini geliştirmek için çabalayacaklar.

Konu ile ilgili konuşan Aziziye Gençlik Merkezi Müdür Vekili Murteza Cengiz hedeflerinin bir gencin elinden tutmak onlara rehberlik etmek olduğunu söyleyerek insan odaklı çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak büyük bir aile olduklarını bu ailenin her ferdinin bu tür güzel çalışmalarla şehrimizin insanlarına katkı sunmasının önemli olduğunu belirterek emeği geçen gençlik çalışanlarına teşekkür etti.