0553 313 94 23

Alkışlar Afganlı minik yüreklere

Aziziye Gençlik Merkezi’nin misafiri olan Afganlı Minik Yürekler, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin yapıldığı tarihi binayı ziyaret ederek, en az Türkler kadar duygulu anlar yaşadı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:24
Alkışlar Afganlı minik yüreklere

Aziziye Gençlik Merkezi’nin misafiri olan Afganlı Minik Yürekler, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin yapıldığı tarihi binayı ziyaret ederek, en az Türkler kadar duygulu anlar yaşadı.


Erzurum Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü’ne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi, insan odaklı çalışmalarına devam ediyor. 23 Temmuz Erzurum Kongresinin100’üncü yıl dönümü sebebiyle Afgan çocukları Kongre binasına götüren Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri,Milli Birlik ve Beraberlik ruhunu anlattı. Gençlik Liderleri nitelikli bir çalışmaya imza atmanın ve önemli bir farkındalık oluşturmanın önemini anlattı.


Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu öncülüğünde 1 yıla yakın süredir sığınmacı ve dezavantajlı gençlerle ilgilenen Gençlik merkezi gençlerin sosyal uyum kazanmasını hedefliyor.


MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI


Tarihi Kongre binasında gençlere Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatımı yapan Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu ile gençlik çalışanı İrfan Akkuş her ülkenin zor zamanları olduğunu ve bu zor zamanlarda tepeden tırnağa tek yumruk olmanın öneminden bahsederek, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan bir çok ilden katılan delegelerin almış oldukları milli mücadeleyi ateşleyen önemli kararların öneminden bahsettiler.


ÜLKENİZ İÇİN , ÜLKEMİZ İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIN


Afganlı çocuklarla hasbihal eden Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, “Çocuk yaşta ülkenizden göç etmek zorunda kaldınız.Artık gençliğe geçiş aşamasında olmakla birlikte hedeflerinizi belirleyip ülkeniz için , Türkiye için ve en önemlisi yüce dinimiz ile Müslümanlar için en hayırlı insan olmayı hedeflemeniz gerekiyor” diye konuştu.


İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK


İnsan odaklı çalışmalarının daha önce Maksutefendi Mahallesi , Sanayi Mahallesi ve Gölbaşı Mahallelerinden başlayarak sığınmacı çocuklarımızla devam ettiğini belirten Taşkesenlioğlu Aziziye Gençlik Merkezinde sevgi evleri ile dadaşkentteki gençlerimize hizmetimizle çocuklarımızın iyi bir birey olmaları için çaba sarf etmeye devam edeceklerini vurguladı.


GENÇLİK MERKEZİ GENÇLERİN MERKEZİ OLDU


Bir yıl önce resmi açılışı yapılan Dadaşkentte bulunan gençlik merkezi adeta gençlerin merkezi olma yolunda ilerliyor.Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi kapsamında Basketbol, Voleybol , Masa TenisiTaekwondo gibi spor branşlarıyla hizmet eden gençlik merkezi Gitar, Bağlama, Ney, Halk Oyunları atölyeleriyle de adeta gençlerle dolup taşıyor. Kişisel gelişim söyleşilerinde Kudüs ve Mescidi Aksa anlatılan gençler yeni başlayacak olan tarih söyleşileriyle şuurlu bir gençlik olma yolunda kendilerini geliştirmek için çabalayacaklar.


Konu ile ilgili konuşan Aziziye Gençlik Merkezi Müdür Vekili Murteza Cengiz hedeflerinin bir gencin elinden tutmak onlara rehberlik etmek olduğunu söyleyerek insan odaklı çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak büyük bir aile olduklarını bu ailenin her ferdinin bu tür güzel çalışmalarla şehrimizin insanlarına katkı sunmasının önemli olduğunu belirterek emeği geçen gençlik çalışanlarına teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı:..
    2. AK Parti Milletvekili Kartal’dan, 24..
    3. Tekirdağ’da DEAŞ operasyonu: 2..
    4. Şan Ökten, kabri başında anıldı
    5. TOKİ Çorlu 618 konut kura sonuçları..
    6. Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa..
    7. Altın fiyatları
    8. Doktora tehdide ilginç ceza
    9. Memur-Sen, 2020-2021 Toplu..
    10. Çanakkale’de 12 mülteci yakalandı
    11. Aydın’da öğrenci yurdunda yangın
    12. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
    13. Meral Akşener'den Gül, Davutoğlu ve..
    14. Çin’de heyelan: 15 ölü
    15. Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu
    16. Çanakkale’yi dijitalleştiren TÜRKKEP’e..
    17. Macaristan Tanıtım Günü etkinliği..
    18. Kaymakam Çiçek, basın mensuplarıyla..
    19. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kura..
    20. Bu devriye çocuk ve kadınlar için
    21. Otomotiv devi 10 bin çalışanını işten..
    22. TOKİ Çorlu Konutlarının kura çekilişi..
    23. Çöp Konteynerleri dezenfekte ediliyor
    24. Arslanköy yolu asfaltlandı
    25. Batı medeniyeti(!) mazlumların kanı ve..
    26. Terör propagandası yapan 4 kişi..
    27. Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca..
    28. Rektör Karacoşkun’un basın bayramı..
    29. GÜNCELLEME - Hakan Atilla Türkiye'ye..
    30. Tabiat parkında çalışmalar devam ediyor
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi