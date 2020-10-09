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Dünya Aliyev'den Türk devletlerine savaş mektubu
Dünya

Aliyev'den Türk devletlerine savaş mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile başlayan savaşa ilişkin Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov'a mektup gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:06:00 -
Aliyev'den Türk devletlerine savaş mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanlarına bir mektup yazdı. AZERTAC'ın bildirdiğine göre, Devlet Başkanı Aliyev mektuplarında, 27 Eylül´de Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı bir provokasyon daha yaptığını ve Azerbaycan yerleşimlerinin yanı sıra askeri mevzilere çeşitli yönlerden ağır toplar dahil çeşitli silahlarla ateş açtığını söyledi. Bu provokasyon sonucunda askerlerimiz ve siviller öldürüldü ve yaralandı. Azerbaycan Ordusu bir karşı saldırı başlattı.

Ermenistan'ın yeni bir savaşa hazırlandığına dikkat çekildi

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni saldırısının planlı bir askeri provokasyon olduğunu belirtti. Ermeni yönetiminin müzakere sürecini aksatmaya yönelik açıklamaları, Temmuz-Ağustos aylarında askeri provokasyonlar, yabancı vatandaşların Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında yasadışı olarak yerleştirilmesi; Ermenistan'ın saldırgan politikasından vazgeçmediğini ve yeni bir savaşa hazırlandığını gösterdiğine dikkat çekildi.

BM vurgusu

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk norm ve ilkelerine ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiği şeklindeki tutumunu yineledi.

Cumhurbaşkanlarına teşekkür

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınan sınırlarının egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi gerektiğine ilişkin 28 Eylül 2020 tarihli Türk Konseyi açıklamasına değinen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; bu beyanatından dolayı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev ve Kırgız Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov´a teşekkür etti.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Kafiri görüyorsunuz nasıl iti ,biti her melunu birlik olmuş acilen bütün Türk dünyasıda aynen birbirine kenetlenmeli.
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