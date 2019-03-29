Aliyev ve Paşinyan Avusturya'da görüştü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Viyana’da bir araya geldi

VİYANA (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecine ilişkin Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın iki ülke arasındaki gerginlikleri görüşmek üzere bir araya geldiklerini duyurdu. Hacıyev, "Azerbaycan, anlaşmazlığın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları, Helsinki Nihai Senedi ve uluslararası hukukun norm ve ilkeleri temelinde çözüme kavuşturulmasını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Aliyev ve Paşinyan, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile ayrı ayrı bir araya gelecek.



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