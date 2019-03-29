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Aliyev-Paşinyan görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:- "Olumlu olarak değerlendirdiğimiz görüşme, yapıcı bir ortamda yapıldı. İnsanlar arasında güven oluşturma konularını müzakere ettik"- "Azerbaycan için öncelikli konu, BM Güvenlik Konseyi'nin, Ermeni kuvvetlerinin işgal altındaki bölgelerden derhal ve koşulsuz olarak çekilmesini talep eden dört kararı, Helsinki Nihai Senedi ve uluslararası hukuk kuralları gereği Azerbaycan topraklarının işgaline son verilmesidir"

29 Mart 2019 Cuma 23:55
Aliyev-Paşinyan görüşmesi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile olumlu ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptığı görüşmeyle ilgili Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, bugün Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında uzun bir aradan sonra ilk resmi görüşmenin gerçekleştirildiğini, Paşinyan'la daha önce yaptığı görüşmelerin uluslararası toplantılar çerçevesinde tanışma nitelikli olduğunu söyledi.

Aliyev, "Olumlu olarak değerlendirdiğimiz görüşme yapıcı bir ortamda yapıldı. İnsanlar arasında güven oluşturma konularını müzakere ettik. Müzakere süreci sonuç odaklı olmalıdır. Azerbaycan için öncelikli konu, BM Güvenlik Konseyi'nin, Ermeni kuvvetlerinin işgal altındaki bölgelerden derhal ve koşulsuz olarak çekilmesini talep eden dört kararı, Helsinki Nihai Senedi ve uluslararası hukuk kuralları gereği Azerbaycan topraklarının işgaline son verilmesidir." diye konuştu.

Müzakere formatının, Ermenistan'ın isteği üzerine değiştirilemeyeceğini (Dağlık Karabağ Ermenilerinin müzakerelere katılımı), müzakerelerin Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülmeye devam edeceğini bildiren Aliyev, dışişleri bakanlarına müzakere sürecini devam ettirmek için yakında yeniden bir araya gelme talimatını verdiklerini belirtti.

Öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları ile Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, Aliyev-Paşinyan görüşmesine ilişkin bildiri yayımladı.

Eş başkanlar Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan imzalı bildiride de toplantının olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği ifade edildi.

Bildiride, görüşmenin, iki liderin kendi konumlarını netleştirmeleri için bir fırsat sağladığı kaydedildi.

Aliyev ve Paşinyan'ın, müzakere sürecinin birkaç önemli konusu hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtilen bildiride, şunlara yer verildi:

"İki lider, barışa elverişli bir ortam oluşturmanın ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için somut adımlar atmanın öneminin altını çizdi. Liderler, ateşkesi güçlendirmeyi ve doğrudan iletişim mekanizmasını geliştirmeyi önerdiler. Ayrıca insani alanda bir dizi önlem geliştirmeyi kabul ettiler, doğrudan diyaloğu devam ettirmek konusunda mutabık kaldılar."

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 23:55
  1. AGİT MİNSK Grubu
  2. Aliyev
  3. Dağlık Karabağ
  4. Paşinyan

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