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Aliyev onayladı! Azerbaycan'da 20 bin asker sahaya indi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 20 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatın başladığını açıkladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:01
Aliyev onayladı! Azerbaycan'da 20 bin asker sahaya indi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanıİlham Aliyev'in onayladığı plan uyarınca Savunma Bakanı Zakir Hasanov komutasında düzenlenen tatbikata ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birliklerin katıldığı bildirildi.

Farklı bölgelerde 20 bin askerin katılımıyla yapılan tatbikatta temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve yeni silahlar denenecek.

Tatbikatta 200'den fazla tank ve zırhlı araç, 120'den fazla füze ve top sistemi, yaklaşık 30 uçak ve helikopter yer alıyor.

Tatbikat, 22 Eylül'e kadar devam edecek.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:01
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