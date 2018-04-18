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Aliyev Kur'an'a el basıp yemin etti

Azerbaycan'da yüzde 86,02 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, yemin ederek görevine başladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:20
Aliyev Kur'an'a el basıp yemin etti

Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev, törende yaptığı konuşmada Merkezi Seçim Komitesi tarafından açıklanan seçim sonuçlarının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandığı ve Aliyev'in bugünden itibaren resmen cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.

Daha sonra kürsüye davet edilen Aliyev, anayasa üzerine el basarak "Cumhurbaşkanlığım süresince anayasaya bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime yemin ederim." dedi.

Milli marşın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim'e el basan Aliyev, "Azerbaycan halkının yüzyıllardır oluşturduğu milli ve manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağım, onları her zaman yücelteceğim." ifadelerini tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yeminin ardından bayrağı öptü.

Törene bakanlar, devlet komiteleri başkanları, milletvekilleri ve yabancı ülkelerin temsilcileri katıldı.


Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 18:20
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