İlham Aliyev: Karabağ Azerbaycan’ındır

Muhammet Kutlu Ankara

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Rusya’nın Soçi kentinde bu yıl 16.’ıncı toplantısı düzenlenen Valday Kulübü’nde yaptığı konuşmada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın hafta içi yaptığı “Karabağ Ermenistan’ındır, nokta” şeklindeki kışkırtıcı açıklamasına, “Karabağ Azerbaycan’ındır, ünlem” cevabını verdi. Aliyev’in, Karabağ’ın çok yakında Azerbaycan’a geri döneceğini belirtmesi de Azerbaycan kamuoyunda heyecana sebep oldu.

Azeri siyasi yorumcular, “Aliyev’in sözleri Ermenistan’a ültimatom niteliğindedir. Bu, Türkiye ile bir olmanın sonucu” dediler.