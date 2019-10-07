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İlham Aliyev: Karabağ Azerbaycan’ındır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın “Karabağ Ermenistan’ındır, nokta” şeklindeki kışkırtıcı açıklamasına, “Karabağ Azerbaycan’ındır, ünlem” cevabını verdi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 12:21
İlham Aliyev: Karabağ Azerbaycan’ındır

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Rusya’nın Soçi kentinde bu yıl 16.’ıncı toplantısı düzenlenen Valday Kulübü’nde yaptığı konuşmada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın hafta içi yaptığı “Karabağ Ermenistan’ındır, nokta” şeklindeki kışkırtıcı açıklamasına, “Karabağ Azerbaycan’ındır, ünlem” cevabını verdi. Aliyev’in, Karabağ’ın çok yakında Azerbaycan’a geri döneceğini belirtmesi de Azerbaycan kamuoyunda heyecana sebep oldu. 

Azeri siyasi yorumcular, “Aliyev’in sözleri Ermenistan’a ültimatom niteliğindedir. Bu, Türkiye ile bir olmanın sonucu” dediler.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:21
  1. Ankara
  2. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  3. Rusya’nın Soçi kenti
  4. Valday Kulübü
  5. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
  6. Azerbaycan

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