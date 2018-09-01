Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Putin arasında kritik görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev temaslarda bulunmak için gittiği Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Soçi kentindeki Boçarov Ruçey devlet konutunda gerçekleşen görüşmede konuşan Putin, Azerbaycan ve Rusya arasındaki karşılıklı faaliyet alanının geniş olduğunu, dolayısıyla Aliyev'le düzenli olarak görüştüğünü belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık olarak nitelendirdiklerini vurgulayan Putin, "İlişkilerimiz hem politik hem de ekonomik olarak gelişmektedir. Geçtiğimiz yıl karşılıklı ticaret hacmi yüzde 34, hatta yüzde 34'ten fazla arttı. Bu çok iyi bir göstergedir. Fakat her zaman konuşacak konularımız vardır. Davetimi kabul ederek Rusya'ya geldiğinize çok sevindim." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Putin'le yaptıkları düzenli görüşmelerin iki ülke ilişkilerine dinamizm getirdiğini kaydetti.

İlişkilerin her alandaki gelişim düzeyinden memnun olduklarını vurgulayan Aliyev, şunları kaydetti:

"İlişkilerimiz tam ve etkili bir şekilde gelişiyor. Ticaret hacmimizdeki artış, ülkelerimizin ekonomilerindeki olumlu eğilimleri kanıtlamaktadır. Aynı zamanda ekonomik iş birliğimizin büyük potansiyele sahip olduğunu da göstermektedir. Ticaret hacmimizin önümüzdeki yıllarda da artacağına inanıyorum. Elbette bugün Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreciyle ilgili konuları ve bölgesel sorunları da müzakere edeceğiz. Bugünkü görüşmemizin ilişkilerimize ek etki sağlayacağına eminim."