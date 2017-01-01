Alışverişte yabancı morali

Ağustos ayında, markalı konut projelerinin yüzde 11’i yabancı yatırımcılara satılması gayrimenkul piyasasına moral verdi. Son 6 aylık ortalamanın üzerinde seyreden tablonun yılsonuna kadar devam etmesi bekleniyor. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre yabancı yatırımcıların tercihi ağırlıklı 2+1 tipi daireler olurken 3+1 ve 1+1 tipi dairelere de ilgi gösterildi.

Endekste yer alan diğer veriler ise şöyle sıralandı:

Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0,17, son üç ayda yüzde 1,44, son altı ayda yüzde 3,48, son bir yılda yüzde 9,00, son üç yılda yüzde 36,47, son beş yılda ise yüzde 84,82 oranında arttı.

Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 1,18, son üç ayda yüzde 3,61, son 6 ayda yüzde 5,31, son 1 yılda yüzde 8,42, son 3 yılda yüzde 28,76, son 5 yılda ise yüzde 67,40 oranında artış gösterdi.

İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde değer artışı yüzde 0,58 olurken, Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,33 oldu.

TÜRKİYE YATIRIM İÇİN CAZİP ÜLKE

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, konuyla ilgili değerlendirmesinde, markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 11’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığını belirterek , “Son 6 aylık ortalamanın 2 puan üzerine çıkan yabancı yatırımcılara satışların artmasında, kurdaki dalgalanma etkili oldu. Kur artışı, yabancılar ve yurtdışındaki gurbetçiler için Türkiye’yi cazip hale getirdi. Geliri döviz olanlar için avantaj ortaya çıktı. Yabancılara yapılan konut satışları; 2018 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,15’lik büyüme ile 11 bin 816 adet seviyesine yükseldi. Ayrıca, markalı projelerden konut satın alan müşterilerin ağustos ayında peşinat kullanım oranı yüzde 34, banka kredisi kullanım oranı yüzde 17 ve senet kullanım oranı yüzde 49 oranında gerçekleşti. Bu veriler, konut alıcısının, kredi faizinin yükselmesiyle, firmaların sunduğu kampanya ve ödeme seçeneklerini değerlendirdiğini gösteriyor” dedi.