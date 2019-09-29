Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında kendi alışverişini yapan Erdoğan'a yoğun ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun yakınında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında alışveriş yaptı. Erdoğan'ı gören vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.29 Eylül 2019 Pazar 16:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.
Alışverişini kendi yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla'daki programa gitmek için konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş fotoğrafları;
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