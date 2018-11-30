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Alışverişte file dönemi

Plastik alışveriş poşetlerinin en az 25 kuruştan satışına yönelik düzenlemeye çevre mühendislerinden destek geldi- Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu:- "Ücretli poşet uygulaması, çevreyi korumak adına olumlu bir gelişme"- "File, çanta kullanımı gibi yaklaşımları hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Vatandaşlar yanlarında file taşıyarak çok rahat şekilde alışverişini yapabilir ve doğanın kirlenmesini, yok edilmesini önleyebilirler"

30 Kasım 2018 Cuma 11:53
Alışverişte file dönemi

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK - Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu, ücretli poşet uygulamasının, çevreyi korumak adına olumlu olduğunu belirterek "File, çanta kullanımı gibi yaklaşımları hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Vatandaşlar yanlarında file taşıyarak çok rahat şekilde alışverişini yapabilir ve doğanın kirlenmesini, yok edilmesini önleyebilirler." dedi.

Bozoğlu, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaşan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun hakkında, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de atıkların daha sağlıklı yönetilmesi gerektiğini belirten Bozoğlu, geri dönüşüm, geri kazanım konusunda önemli eksiklerin bulunduğunu, bugüne kadar birçok modelin denendiğini aktardı. Bozoğlu, kanuna konulan modelin yeni bir model olduğuna, sıfır atık kavramının geliştirilmesini de kapsadığına işaret etti. Bozoğlu, bu modelin denenmesi, depozito uygulamasına geçilmesinin Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Avrupa ülkelerinde olan bir uygulamanın Türkiye'de de başlamasından duyduğu sevinci dile getiren Bozoğlu, ücretli poşet uygulamasının çevreyi korumak adına olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Ücretli poşet uygulamasının tüketiciye yönelik maliyetine ilişkin soru üzerine Bozoğlu, maliyet gibi görünse de orta, uzun vadede oluşacak maliyetlerin engelleneceğini bildirdi.

Bozoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan refleksi o poşeti almama eğiliminde oluyor. File, çanta kullanımı gibi yaklaşımları hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Çağdaş toplumlar bunu yapıyor. Bunun ek bir maliyet getireceğini düşünmüyoruz. Vatandaşlar yanlarında file taşıyarak çok rahat şekilde alışverişini yapabilir ve doğanın kirlenmesini, yok edilmesini önleyebilirler. Eğer bir kirlilik yaratacaklarsa bunun parasının verilmesinden daha doğal bir şey olamaz. Şu an bazı marketlerde bu uygulamaya başlandı. Vatandaşlar, alışveriş yaparken küçük miktar bir ücret de olsa poşet almak istemiyor. Yeni modeli sahiplenmek önemli. Bu aynı zamanda atık miktarının azaltılması ve geri dönüşüm oranlarının artması anlamında olumlu olacaktır. Yeni istihdam koşullarını yaratacağını da öngörüyoruz. Ekonomik bir kazanım da Türkiye'de gelişecektir."

Sıfır atık kavramının Türkiye'de gittikçe geliştiğine dikkati çeken Bozoğlu, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından gündeme getirildiğini anımsattı.

Bu konunun tartışılmasının, kanunda yer almasının toplumda farkındalık yaratacağını vurgulayan Bozoğlu, kanunla bu konuda belediyelere teşvik geldiğine işaret etti. Bozoğlu, belediyelerin itici güç olacağını, daha fazla çalışma yapmasının sağlanacağını dile getirerek "Bu iş ancak yerelde çözülebilir. Merkezi uygulamalardan ziyade yerel yönetimlerin bu konuya daha fazla katkı vermeleri gerekiyor. Bu açıdan olumlu bir düzenleme." dedi.

Kanuna ayrıca "çevre mühendisi" kavramının da eklendiğini anımsatan Bozoğlu, "Yıllardan beri bu konuda emek veriyoruz, çalışma yapıyoruz. İktidar milletvekillerinin, Sayın Çiğdem Karaaslan'ın, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın ve AK Partili Çevre Komisyonu üyelerinin destek vermesi, umut verici. " değerlendirmesinde bulundu.



Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:53
  1. Atık
  2. Baran Bozoğlu
  3. Çevre Kanunu
  4. Çevre Mühendisleri Odası
  5. plastik poşet
  6. ücretli

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