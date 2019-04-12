Alışveriş merkezlerinde turistleri hedef alan yankesicilik çetesi yakalandı

İstanbul’da alışveriş merkezlerinde turistleri hedef alarak 1 milyon liralık vurgun yapan yankesicilik çetesi yakayı ele verdi. Polisin operasyonuyla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da alışveriş merkezlerinde artan yankesicilik olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelileri tespit ederek takibe aldı. Yaklaşık bir buçuk aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla 1’i çocuk 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alındığı adreslerde 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet otomobile el konuldu.

Çete üyelerinin alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği yankesicilik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin alışveriş merkezlerinde hedef olarak seçtikleri turistlere yaklaşıp oyalayarak çantalarını aldıkları görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin turist kadınların yanına oturduğu, ikinci şüphelinin ise çocukları sevme bahanesiyle kadınları oyaladığı görüldü. Bu esnada turist kadının yanına oturan şüpheli çantayı alıp giderken, diğer şüphelinin fotoğraf çektirme bahanesiyle turistleri oyalamaya devam ettiği anlar kameralara yansıdı.

Gözaltındaki şüpheliler suç makinesi çıktı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorguya alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Çete lideri S.D.’nin 24, yardımcısı olan Y.S.’nin 6, diğer şüphelilerden A.İ.’nin 6, F.A.’nın 6, E.K.’nın 25, R.C.’nin 25 ayrı suçtan kayıtlarının bulunduğu kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.