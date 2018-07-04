Alişan'dan Berna Laçin'e sert tepki: Bu benzetme Peygamberimiz'e hakarettir!

Medyada kendini sürekli teşhir eden Berna Laçin'in "idam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" sözleriyle Medine'ye hakaretler etmesine sert tepki gösteren Alişan, "Berna hanım orada Peygamber Efendimiz yatıyor, bu benzetme Peygamberimiz'e hakarettir" dedi.

MEDİNE'YE HAKARET ETTİ

Berna Laçin" İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" sözleriyle İslam'a ve Müslümanlara hakaret etti.

İpini koparan Berna Laçin'den İslam'a ve Müslümanlara alçak saldırı! Medine'ye hakaret etti

ALİŞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ GELDİ

Berna Laçin'in bu alçak sözlerine karşı Alişan'dan çok sert tepki geldi. Alişan, "Medine topraklarını gidip görsün bence!! Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım!!! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!!" ifadelerini kullandı.