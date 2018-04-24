Alişan'dan Akşener'e sert yanıt! İktidara gelirseniz vatandaşlıktan...

Meral Akşener Hatay'a giden sanatçılarla ilgili olarak "İktidara gelirsek o sanatçılara selam bile vermeyeceğiz" demişti. Bu sözlere sert yanıt veren Alişan "İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın" dedi.

Ünlü türkücü Alişan, bir televizyon programında Meral Akşener'in Hatay'a giden sanatçılarla ilgili sözlerine yanıt verdi. Alişan, "Biz oraya bir partinin kongresine gitmedik. Afrin'de devleti, bayrağı için savaşan, sınırlarımızı terörden temizlemeye çalışan askerlerimiz için gittik" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Alişan, şunları söyledi: "Meral Akşener, biz iktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi. Bence selam falan vermeyi bırakın. İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın. Suçumuz Türk askerini ziyaret etmek. Bizi Süleyman Demirel çağırdığında da gidiyorduk. Mesut Yılmaz başbakandı. O çağırdığında da gidiyorduk. Ben kaç kere DSP kongresinde konser verdim. Hatta Bülent Ecevit'in aday olduğu ve seçildiği kongrede de konser verdim. Böyle bir şey olmadı. Şu anda bir partinin kongresinde konser ver, bittin yani."