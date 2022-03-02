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Biyografi Aliou Dieng kimdir? Aliou Dieng nereli kaç yaşında? Aliou Dieng hangi takımlarda oynadı?
Biyografi

Aliou Dieng kimdir? Aliou Dieng nereli kaç yaşında? Aliou Dieng hangi takımlarda oynadı?

Bir süredir Galatasaray'ın radarında olan Aliou Dieng için Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United'ın devreye girdiği öne sürüldü. Galatasaray’ın transfer etmek istediği Aliou Dieng kimdir? Aliou Dieng nereli kaç yaşında? Aliou Dieng hangi takımlarda oynadı? Aliou Dieng takımı hangisi? İşte Aliou Dieng hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 16:35:00 - 2022-03-02 16:37:13
Aliou Dieng kimdir? Aliou Dieng nereli kaç yaşında? Aliou Dieng hangi takımlarda oynadı?

Bu sezon Al-Ahly'de 15 maça çıkan Aliou Dieng 1 gollük performans sergileyebildi. Kulübüyle 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Malili ön liberonun güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.

Aliou Dieng kimdir?

Aliou Dieng 16 Ekim 1997 tarihinde Bamako Mali’de doğdu. Mısır Premier Ligi ve Mali milli takımında Al Ahly için defansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Malili profesyonel bir futbolcu. Temmuz 2019'da Dieng, açıklanmayan bir ücret karşılığında Mısır kulübü Al Ahly'ye beş yıllık bir sözleşmeyle katıldı.

Aliou Dieng

Aliou Dieng uluslararası kariyer 

Dieng, 2016 Afrika Uluslar Şampiyonası'nda Mali'yi temsil etti ve çeyrek finalde Tunus'u 2-1 yendikleri maçta bir penaltı attı

Başarılar 

El Ahli

Mısır Premier Ligi : 2019-20

Mısır Kupası : 2019–20

Mısır Süper Kupası : 2018-19

CAF Şampiyonlar Ligi : 2019–20 , 2020-21

FIFA Kulüpler Dünya Kupası üçüncüsü: 2020 , Üçüncülük 2021

CAF Süper Kupa : 2021 (Mayıs) , 2021 (Aralık)

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