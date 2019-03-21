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Alinur Aktaş’tan Mustafa Bozbey’e vakıf ve proje eleştiri

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönemde Cumhur İttifakı’nın Başkan Adayı Alinur Aktaş, CHP’li rakibi Mustafa Bozbey’i eleştirerek, "Benim aile vakfım yok.

21 Mart 2019 Perşembe 15:19
Alinur Aktaş’tan Mustafa Bozbey’e vakıf ve proje eleştiri

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönemde Cumhur İttifakı’nın Başkan Adayı Alinur Aktaş, CHP’li rakibi Mustafa Bozbey’i eleştirerek, "Benim aile vakfım yok. Sapla samanıkarıştırmadan işimizi götürüyoruz" dedi. Kendisinin belediyeden işçi çıkaracağına yönelik dedikodulara da tepki gösteren Başkan Aktaş, "Temizlik işçilerine düzenli maaş ödeyemeyenler, benim işçi çıkaracağım algısını yapıyorlar. Aksine seçimden sonra adam alacağız" diye konuştu.


Burfaş’ta çalışan 300 çalışanın yüzde 25’i bulan ve yılda 4 ikramiyeye yükseltilen toplu sözleşme imza töreninde konuşan Alinur Aktaş, belediyede 2 bin 500 işçi çıkarılacağı söylentisinin tamamıyla yalan olduğunu açıkladı.


"Aksine seçimden sonra adam alacağım. Eksilen bazı noktalarımız var" diyen Alinur Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Seçim sathı mahallindeyiz" diye bazı şeylerin polemik konusu olmaması adına konuşmuyorum. Ben onların yaptığı gibi yapmıyorum. Temizlik işçilerine düzenli maaşlarını dağıtmayanlar kalkıp bu işle alakalı beni çalışanlarla alakalı sorgulamaya çalışıyorlar. Devraldığımız tablo ortada.


Ben bugüne kadar hizmetleri olanlara teşekkür ediyorum. Getirdiğimiz nokta da ortada. Bundan sonraki süreci hep beraber onlar da izleyecek. Bizim amacımız şu kubbede hoş bir seda bırakmak. Bursa’nın tarihini ve talihini etkileyecek çalışmalar yapmak. Bütün şirketlerimizi sorguluyoruz. Buski’yi ve diğerlerini maksimum verimlilikle hizmet eder hale getiriyoruz. Türlü türlü aksaklıklar içinde olan, doğru dürüst anlatacağı projesi olmayanların beni sosyal medya aracılığıyla veya farklı mecralarda eleştirmeye, çalışanlarla alakalı vurmaya çalıştıklarını görüyorum.


Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Biz nihayetinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan bu kurum için her kuruşuyla alakalı rahatız. Benim aile vakfım falan yok. Kendi ticaretim var. Kendi ticaretimden hayır hasanatı hesaplattırıp yapıyorum. Sapla samanı karıştırmadan işimizi götürmeye çalışııyoruz" dedi.


Burfaş işçileri beklediklerinin üzerindeki zamdan dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür ederken, Alinur Aktaş da, "Alacağınız paralar ananızın ak sütü gibi helal olsun" karşılığını verdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:19
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