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Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Alinur Aktaş’ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş nereli ve kaç yaşında? Alinur Aktaş hangi görevlerde bulundu. İşte Alinur Aktaş biyografisi

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:30
Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Alinur Aktaş’ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş nereli ve kaç yaşında? Alinur Aktaş hangi görevlerde bulundu. İşte Alinur Aktaş biyografisi

Alinur Aktaş kimdir?

1970 Bursa İnegöl doğumlu olan AKTAŞ, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa/Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirdir.

 

Mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra ortakları ile birlikte kurduğu mobilya firmasıyla ticari hayata atılmıştır. Aktif ticaretine inşaat-yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren şirketinde devam etmektedir.

 

2002 yılında Ak parti Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatı başlamış ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca belediye başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle bir çok kez ‘Yılın Belediye Başkanı’ seçilmiştir.

 

02 Kasım 2017 tarihinde Büyükşehir meclisinde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. İngilizce ve Arapça bilen Aktaş evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bursa 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Recep Altepe % 49.6

CHPadayı Necati Şahin % 28.7

MHP adayı Kadir Koçdemir % 15.3

 

Bursa 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: % 46.01

CHP: % 22.87

İYİ Parti: % 12.71

MHP: % 10.81

HDP: % 5.33

SP: % 1.75

 

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:30
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