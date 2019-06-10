Alın yazısı dışında her türlü yazıyı yazıyor

Burhaniye’de alın yazısı hariç her türlü yazıyı yazdığını belirten esnaf dikkat çekiyor.

Ören çarşısında hediyelik eşya satışı yapan Sinan Oral, sattığı hediyeliklere değişik yazılar yazarken, alın yazısı hariç her türlü yazıyı yazdığını söyledi. Metal, porselen ve ahşap üzerine yazılar yazan Oral, 20 yıldır isimden, ata sözüne kadar her türlü yazıyı yazdığını söyledi.

Anahtarlık ve kolyelere isimler yazdığını anlatan 35 yaşındaki Sinan Oral, "Babam Necdet Oral’a ait hediyelik eşya satış yerinde çalışıyorum. ’Alın yazısı hariç her türlü yazı yazılır’ ibaresi çok dikkat çekiyor. Metal, porselen ve mermer üzerine yazılar yazıyorum. Müşterilerimiz daha çok adlarını yazdırıyorlar. Yazımda iyi olduğu için ilgi görüyor. Vatandaşlar satın aldıkları Ören hatırası anahtarlık ve kolye gibi ürünlere adlarını yazdırıyorlar. Bir noktada turizme de hizmet oluyor. İşimi severek yapıyorum.” dedi.